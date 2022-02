Nimmt Gewalt durch Jugendliche in Memmingen und Unterallgäu zu? Gefühlte Sicherheit spielt große Rolle

Nimmt die Gewalt durch Jugendliche in Memmingen und im Unterallgäu zu? Zwischen subjektivem Sicherheitsempfinden und Polizei-Statistik.

05.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Gibt es in Memmingen und im Unterallgäu ein Problem mit zunehmender Jugendgewalt? Kurzer Blick zurück: Ein Mann will gerade ins Hotel an der Ulmer Straße gehen, als drei Jugendliche ihn niederschlagen. Anderer Ort: Ein 17-Jähriger wird von mehreren Jugendlichen im Memminger Stadtwald zusammengeschlagen. An einem Möbelgeschäft: Zwei Jugendliche zerstören mit ihren Fäusten die Schaufensterscheibe. Der krasseste Fall: Eine 16-Jährige wird mit mehreren Messerstichen getötet, die beiden Tatverdächtigen sind 15 und 25 Jahre alt. Das sind einige der Taten, die sich in den vergangenen Wochen in Memmingen und Umgebung ereigneten.

Polizeisprecher Holger Stabik schaut für uns in die Statistik und gewährt einen Blick in aktuelle Zahlen, die demnächst mit dem Sicherheitsbericht 2021 veröffentlicht werden. Das Ergebnis: „Memmingen und das Unterallgäu können sich schon etwas darauf einbilden.“ Was Stabik damit meint: In Stadt und Landkreis gibt es in Sachen Straßenkriminalität die wenigsten Fälle im Vergleich zu allen anderen Städten und Landkreisen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, dazu gehören das Allgäu, der Kreis Günzburg und Neu-Ulm.

Es geht eher um die gefühlte Sicherheit

Hier gehe es eher um die gefühlte Sicherheit, die nach solchen Taten wie jüngst an einem Hotel an der Ulmer Straße bei manchem Einwohner leide: Straßenkriminalität erzeugt mehr Öffentlichkeit als beispielsweise ein Gewaltdelikt in einer Privatwohnung. Und theoretisch kann sie jeden treffen, der durch die Stadt spaziert. Ein weiterer Aspekt, der die gefühlte Sicherheit beeinflusst: Heutzutage würden solche Polizeimeldungen etwa durch soziale Medien wie Facebook und durch Nachrichtendienste wie Whatsapp weiter verbreitet als früher. Vor allem solche, bei denen es exzessiver zugeht, etwa, wenn eine Gruppe einen Einzelnen zusammenschlägt. „Wenn man so etwas in sozialen Medien sieht, stört es das eigene subjektive Sicherheitsgefühl“, sagt Stabik.

Junge Menschen öfter an Straßenkriminalität beteiligt

Dass Jugendliche und Heranwachsende, also 14- bis 21-Jährige, öfter an Straßenkriminalität beteiligt sind, bestätigt die Statistik – und zwar für ganz Deutschland. Junge Menschen hielten sich mehr im öffentlichen Raum auf als Erwachsene, beispielsweise weil sie dort Freunde treffen, sagt Stabik. Und so ist auch ihr Anteil an Straßenkriminalität höher: er liegt bei 36 Prozent, und das, obwohl sie nur einen Bevölkerungsanteil von knapp sieben Prozent haben. Aber mehr Taten junger Menschen als früher gebe es nicht, sagt der Polizeisprecher. Auch hier hat er eine Erklärung dafür, warum es manchmal zumindest den Anschein hat, als würde die Zahl der Fälle steigen: Eltern reagierten heute sensibler, wenn ihren Kindern etwas passiere. So werde mittlerweile eine Schulhofrauferei eher angezeigt als früher – so steige die Zahl der Anzeigen, nicht aber der Fälle.

"Zunehmende Respektlosigkeit"

Eine Auffälligkeit gebe es aber doch: „eine zunehmende Respektlosigkeit der Jugendlichen sowohl untereinander als auch gegenüber Autoritäten wie Lehrern, Polizei und Erziehungsberechtigten und -beauftragten“, sagt Holger Stabik. „Es herrscht zudem ein aggressiver werdender Umgangston unter bestimmten Jugendgruppen, bei denen die Androhung von Gewalt oder Beleidigungen fast täglich vorkommen. Verbale Bedrohungen und Beleidigungen erfahren über Messengerdienste eine schnellere und weitere Verbreitung, diese wirken sich negativ auf das subjektive Sicherheitsempfinden aus.“

Mit Blick in die Statistik zieht Polizeisprecher Holger Stabik aber ein positives Fazit für Memmingen und das Unterallgäu: „Man muss auf der Straße keine Angst haben, überfallen zu werden. Memmingen und das Unterallgäu sind sichere Pflaster.“

Entwicklung der Straftaten in Zahlen

Das Risiko, in Memmingen und im Unterallgäu Opfer junger Straftäter zu werden, ist laut Polizei gering

Memmingen/Unterallgäu Was Straßen- und Gewaltkriminalität, ausgeübt von jungen Menschen, angeht, stehen Memmingen und das Unterallgäu gut da: Die meisten Zahlen aus der Polizeistatistik sinken. Wo sie steigen, geschieht es auf einem niedrigen Niveau. Zwar stehen die Zahlen für 2021 noch nicht endgültig fest, doch einen Trend kann Polizeisprecher Holger Stabik bereits nennen. Alle Zahlen stehen für Tatverdächtige, nicht für Taten – und sie stehen für Jugendliche und Heranwachsende, also Täter zwischen 14 und 21 Jahren.

Straßenkriminalität

Zur Straßenkriminalität gehören laut Polizei diese Taten, die auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen begangen werden: Diebstahl, Sachbeschädigung, gefährliche und schwere Körperverletzung, exhibitionistische Handlungen und überfallartige Vergewaltigung durch Einzeltäter.

Memmingen: Die Zahl der jungen Täter, die wegen Straßenkriminalität mit der Polizei zu tun hatten, sei in der Stadt auf sehr niedrigem Niveau – und weiter sinkend. Schnappte die Polizei im Jahr 2020 noch 42 Tatverdächtige dieser Altersgruppe, waren es 2021 knapp 60 Prozent weniger.

Unterallgäu: Hier steigen die Zahlen – und zwar auf ein Niveau der Vor-Coronajahre. Denn im ersten Coronajahr 2020 hatte es mit 32 Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 21 Jahren so wenige gegeben wie lange nicht. Für das Jahr 2021 sei damit zu rechnen, dass die Zahl auf das Niveau des Jahres 2018 steige, damals gab es 55 Tatverdächtige.

Gewaltkriminalität

Zur Gewaltkriminalität zählen die Delikte Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raubdelikte sowie gefährliche und schwere Körperverletzung.

Memmingen: Auch hier sei die Zahl auf niedrigem Niveau: 2020 gab es 48 junge Tatverdächtige, 2021 werden es knapp 60 Prozent weniger sein.

Unterallgäu: Hier steigen die Zahlen auf ein Niveau der Jahre vor Corona. Zuvor waren sie sehr niedrig: 2019 waren es 25 Täter, 2020 waren es 36. Die Zahlen für 2021 werden vermutlich noch unter denen des Jahres 2018 liegen, damals gab es im Unterallgäu 51 junge Tatverdächtige im Zusammenhang mit Gewaltkriminalität.

Hinweis der Polizei: Mit Blick auf die Einwohnerzahlen von Memmingen und des Unterallgäus seien die Zahlen der Tatverdächtigen sehr niedrig, sagt Polizeisprecher Holger Stabik. Memmingen hat rund 44.000 Einwohner, das Unterallgäu rund 144.000. Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, sei vergleichsweise gering. Dennoch dürften die Zahlen nicht verharmlost werden. Jede Straftat sei eine zu viel. Deshalb arbeite die Polizei weiterhin daran, die Zahl der Taten zu senken. Wobei gerade bei der Straßenkriminalität die Aufklärungsquote mit etwa 25 Prozent „definitiv ausbaufähig ist, dessen sind wir uns bewusst“. Das Problem sei, dass es bei der Straßenkriminalität oft keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gebe, also fehle ein erster Ermittlungsansatz. Zudem achteten viele Straftäter darauf, dass sie an Orten zuschlagen, wo es möglichst wenig Zeugen gibt. Das erschwere die Aufklärungsarbeit.