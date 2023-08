Wann Chats und Social-Media-Kanäle zum Tatort werden: Memminger Justiz klärt Schüler auf

Gewaltvideos, Pornografie, Mobbing: Der Besitz und die Verbreitung von Inhalten auf dem Smartphone können strafbar sein. Davor sollen Schüler geschützt werden.

08.08.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Cybermobbing, das Verbreiten von Hitler-Bildern, Pornografie oder Gewaltvideos: Immer mehr junge Menschen machen sich durch Besitz und Verbreitung solcher Inhalte mit dem Handy strafbar. Um Schülerinnen und Schüler vor Straftaten und Strafverfahren zu schützen, waren Präsident Konrad Beß und Richter Dr. Johannes Kormann vom Landgericht Memmingen mit einer Aufklärungskampagne beim Berufsbildungszentrum zu Gast.

Welche Inhalte auf dem Smartphone sind strafbar? Experten geben Antwort

Dabei erfuhren Schülerinnen und Schüler des Kaufmännischen Berufsbildungszentrums Jakob Küner laut Mitteilung des Landgerichts, welche Inhalte auf Handys strafbar sind, und was zu tun ist, wenn relevante Fotos, Videos oder Schriften auftauchen. Unter dem Motto „Mach dein Handy nicht zur Waffe!“ hatte das Justizministerium Falco Punch gewonnen, der heute zu den bekanntesten deutschen Influencern zählt. Punch zeigt in der Kampagne anhand typischer Fälle, wie schnell man sich mit dem Handy strafbar macht.

Richter und Präsident vom Landgericht Memmingen klären am BBZ auf

Hakenkreuze, Gewaltvideos und kinderpornografische Bilder: In den vergangenen Jahren habe es an bayerischen Schulen vermehrt Fälle gegeben, in denen strafbare Inhalte über Netzwerke und Chats verbreitet wurden. 2021 wurden in Bayern 160 Jugendliche und Heranwachsende zwischen 14 und 20 Jahren verurteilt, weil sie kinderpornografische Inhalte verbreitet, erworben oder besessen haben. Dabei sind sich die Schülerinnen und Schüler oft gar nicht bewusst, wie schnell sie sich strafbar machen können und was die Folgen sind.

Tipps für Schüler: Was tun, wenn man strafbare Inhalte zugesandt bekommt?

Beß und Kormann wollen Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren und einen Beitrag zur Prävention leisten. Sie diskutierten mit Jugendlichen der staatlichen Wirtschaftsschule und zeigten ein etwa zweiminütiges Video von Falco Punch.

Genau wie in der analogen Welt können in Chat-Apps, Foren und Social-Media-Plattformen Straftatbestände begangen werden. Nicht nur Cybermobbing, beispielsweise durch das Verbreiten von Gerüchten, Beschimpfungen und Bedrohungen, nehme zu. Auch kommen strafbarer Umgang mit jeder Art von Pornografie, unbefugte Bild- oder Tonbandaufnahmen, Gewaltdarstellungen und Volksverhetzung in den sozialen Medien und Messenger-Diensten vor. Beispielsweise ist es strafbar, kinder- oder jugendpornografische Bilder über Chatgruppen zu versenden oder zu besitzen. Daher können sich auch Nutzer strafbar machen, wenn sie kinderpornografische Bilder unaufgefordert über Chatgruppen zugesandt bekommen und diese nicht unverzüglich löschen oder den zuständigen Stellen melden. Freiwillig hergestellte Nacktfotos ohne Einwilligung über Social-Media-Plattformen der Schulklasse zugänglich zu machen, ist ebenfalls strafbar.

Beleidigende Äußerungen in einem sozialen Netzwerk zu posten, Sticker mit Hakenkreuzen und Hitler-Bildern zu versenden und rassistische volksverhetzende Parolen im Internet zu veröffentlichen, ist ebenso verboten und kann zu Verurteilungen führen.

„Strafbare Inhalte sollten sofort vom Handy gelöscht werden. Sonst macht man sich strafbar“, betonten die Memminger Justizexperten Beß und Kormann.

Kinderpornografie: Die Zahl der Tatverdächtigen unter 18 Jahren steigt an

Laut polizeilicher Kriminalstatistik ist – unabhängig vom Tatort Schule – im Bereich Kinderpornografie bundesweit die Anzahl der Tatverdächtigen unter 18 Jahren von knapp 1400 im Jahr 2018 auf über 4100 im Jahr 2019, über 7600 im Jahr 2020, über 14.500 im Jahr 2021 und auf über 14.700 im Jahr 2022 gestiegen. (Mehr zum Thema lesen Sie hier: Kinderpornografie im Allgäu: Wenn Nacktbilder die Runde machen)