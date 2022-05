Gewinn in Memmingen: Fehler gefunden und 1000 Euro abgeräumt

Maria Schedel aus Memmingen ist Tagessiegerin beim Retro-Bilderrätsel unserer Zeitung. Sie weiß schon, was sie mit dem Gewinn von 1000 Euro macht.

20.05.2022 | Stand: 17:29 Uhr

„Was, ich?!?“ Maria Schedel aus Memmingen konnte es kaum glauben, als der Anruf von unserer Zeitung kam, dass sie Tagesgewinnerin des Retro-Bilderrätsels ist. Die 65-jährige Memmingerin hatte richtig erkannt, welcher Gegenstand nicht ins Bild passt und so 1000 Euro gewonnen. Stellvertretender Geschäftsstellenleiter Philipp Gröschel übergab der strahlenden Gewinnerin das Preisgeld.

Maria Schedel liest die Memminger Zeitung nicht nur jeden Tag ausführlich, sondern löst auch leidenschaftlich gern die abgedruckten Rätsel. Nur mit dem Sudoku kann sie nichts anfangen, verrät sie.

Feld A2 hat Maria Schedel Glück gebracht

Dabei gefällt ihr das Retro-Rätsel mit den historischen Fotografien besonders gut. Manchmal müsse man schon zweimal hinschauen, um den „falschen“ Gegenstand darauf zu finden, sagt sie. Glück gebracht hat ihr nun der Anruf bei der Gewinn-Hotline mit der Lösung „Feld A2“. Diesmal war eine Aufnahme aus dem vorletzten Jahrhundert abgedruckt: Auf dem Bild aus dem Jahr 1898 waren fleißige Helfer zu sehen, die beim Schulausbau in Speiden bei Eisenberg im Allgäu mit angepackt haben. Was ihnen damals natürlich nicht zur Verfügung stand, war der „eingeschmuggelte“ elektrische Staubsauger.

Für die Enkel und den Urlaub in Südtirol

Kaum hatte Maria Schedel die Gewinnnachricht verdaut, wusste sie auch schon, was sie mit den 1000 Euro machen will. Sie hat vier Enkelkinder, das fünfte kommt im Juli. Jedes soll 100 Euro bekommen. Der andere Teil des Geldes fließt in die Urlaubskasse oder besser gesagt nach Südtirol – denn dort soll es schon nächste Woche mit dem Ehemann hingehen. Als Urlaubs-Extra will sie sich dann vielleicht eine schöne Schnitzerei oder ein feudales Essen leisten.