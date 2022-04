Wurden Katzen in Memmingerberg absichtlich vergiftet?

Giftköder im Unterallgäu? Ein Kater musste eingeschläfert werden, zwei weitere Katzen weisen ähnliche Vergiftungssymptome auf. Was die Polizei dazu sagt.

10.04.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Als ihr ein Jahr alter Kater „Grito“ Ende vergangener Woche nach Hause kam, merkte Melissa Duile sofort, dass etwas nicht stimmt. Das sonst so aktive Tier wirkte abwesend und wimmerte. Die Memmingerbergerin suchte daraufhin einen Tierarzt auf. „Die Mundhöhle hatte sich gelb verfärbt.“ Zudem habe der Arzt einen eigenartigen Geruch festgestellt und daraus geschlossen, dass „Grito“ ein Gift zu sich genommen haben muss, das so in der Natur nicht vorkommt, erklärt Duile.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.