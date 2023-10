Glasfaserausbau: Telekom und Leonet kämpfen um Kunden

Beide Unternehmen wollen in Ottobeuren unabhängig voneinander ein Glasfasernetz aufbauen. Warum nur Leonet auch Außenbereiche wie Ollarzried erschließen will.

06.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sowohl die Telekom als auch die Firma Leonet aus Deggendorf wollen in Ottobeuren ein Glasfasernetz aufbauen, um die Menschen mit schnellen Internetverbindungen zu versorgen. Bei der Kundengewinnung hat sich zwischen den beiden Telekommunikationsunternehmen mittlerweile ein harter Wettbewerb entwickelt. Eine Zusammenarbeit der Firmen beim Glasfaserausbau in Ottobeuren gibt es laut Leonet-Pressesprecher Wolfgang Wölfle nicht. Entsprechende Gespräche zwischen den Konkurrenten seien ergebnislos verlaufen. Laut Telekomsprecher Dr. Markus Jodl habe Leonet eine koordinierte Verlegung der Kabel abgelehnt und gefordert, dass die Telekom ihre Ausbaupläne zurückzieht. So könnte es im nächsten Jahr dazu kommen, dass Leonet und Telekom ihre jeweiligen Kabel in den gleichen Straßen verlegen.

