Gleich drei Gemeinderäte erklären ihren Rücktritt

Sie werfen Bürgermeister Anton Keller die Verschleppung von Themen vor und, dass Beschlüsse nicht umgesetzt werden. Der Rathauschef weist die Vorwürfe zurück.

24.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Paukenschlag in Pleß: Bei der Gemeinderatssitzung am Montag sind gleich drei Ratsmitglieder von ihrem Amt zurückgetreten, weil sie mit der Arbeit von Bürgermeister Anton Keller (CSU) und dessen Amtsführung unzufrieden sind. Sie alle gehören der Überparteilichen Wählervereinigung Pleß (ÜWP) an. In einem Offenen Brief an ihre Mitbürger gehen Heidi Morgenstern-Beißer, Harald Rentschler und Petra Walser näher auf die Gründe ein, die letztlich zu diesem Schritt geführt haben. Bürgermeister Keller ist von dieser Entscheidung überrascht. Er respektiere diesen Entschluss. „Ich bin aber auch enttäuscht. Das hätte man taktvoller regeln können“, erklärt er auf Anfrage unserer Redaktion.