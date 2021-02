Bei den Verhandlungen zur Sanierung der Hurrentrasse ist eine Einigung in Sicht. Und falls es doch nicht klappt, bleibt ja immer noch der Wasserweg ...

08.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

So ein Jahreswechsel bietet einen vortrefflichen Anlass, das Prinzip Hoffnung hochzuhalten. Bei den ersehnten Fortschritten in der Bewältigung der Corona-Krise müssen wir das sowieso – und auch an anderer Stelle bleibt wenig mehr, als darauf zu vertrauen, dass es eines fernen Tages wieder aufhört zu holpern und dass man wieder etwas mehr Gas geben kann.