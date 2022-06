Glückliche Stunden für Flüchtlingskinder im Buxheimer Reitstall

Mädchen und Jungen aus der Ukraine und ihre Mütter fühlen sich in Buxheim bei Pferden und Hunden geborgen. Wie es zu der Aktion des Reitvereins kam.

17.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Durch den Krieg in der Ukraine kamen viele Mütter mit ihren Kindern nach Deutschland. Kinder, deren Väter im Krieg kämpfen oder vielleicht schon tot sind. Eines von vielen Problemen ist die Sprachbarriere zur neuen Umgebung. Wie wäre es da, wenn Reitvereine die ukrainischen Kinder aus den Unterkünften zu den Pferden einladen, die als gute Dolmetscher und Menschenversteher bekannt sind? Diese Idee stammt von der Redaktion „ Bayerns Pferde“. Auch der Reitverein Buxheim wollte sich daran beteiligen und hat einen erlebnisreichen Nachmittag für ukrainische Kinder und ihre Mütter vorbereitet.

Der Kontakt mit kleinen und größeren Pferden und die Umgebung eines Reitstalls sollten mithelfen, den Kindern schöne Stunden zu schenken. Jetzt war es so weit: mit je einem Mannschaftsfahrzeug der Memminger Johanniter und der Memminger Feuerwehr wurden 13 Kinder mit ihren Müttern von Memmingen in den Buxheimer Reitstall gefahren.

Kinder aus der Ukraine lernen in Buxheim den richtigen Umgang mit den Pferden

Im Reitstall angekommen begrüßte sie zunächst Bürgermeister Wolfgang Schmidt, der allen Gästen einen schönen Aufenthalt in seiner Gemeinde wünschte. Schmidt wies darauf hin, dass auch in Buxheim in den vergangenen Monaten zahlreiche ukrainische Familien angekommen sind und die Gemeinde bei der Wohnraumbeschaffung und Integration geholfen habe. Dann übernahmen die Reitlehrerinnen Julia und Crissy Pfeiffer. Sie gaben einige Hinweise zum richtigen Umgang mit Pferden. Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit: die Kinder putzten und striegelten die vier Pferde, die am Nachmittag zum Einsatz kommen sollten. Dann ging es in die kleine Reithalle. In drei Gruppen erklommen die Kinder unter Mithilfe von Vereinsmitgliedern zunächst ihr Pferd. Für viele Kinder war es die erste unmittelbare Begegnung mit einem großen Vierbeiner. Von einer Helferin mit Führstrick begleitet, wich jedoch sehr schnell die anfängliche Skepsis einiger Kinder und es stellte sich nach wenigen Runden ein freudiges und zufriedenes Lächeln ein.

Ausritt kommt bei den Mädchen und Jungen gut an

Den Kindern hat der kleine Ausritt durchweg sehr gut gefallen, aber auch ihren Müttern, die hinter der Bande ihren Spross aufmerksam verfolgten. Damit nicht genug: Nach der Reitstunde kam Nathalie Weiss mit ihrem Pony Bello und zeigte den Besuchern Kunststücke, die wohl wenige andere Pferde im Stall beherrschen. Anschließend ritt Julia Pfeiffer auf „Brentino“ eine tolle Dressurlektion mit musikalischer Umrahmung. Der begeisterte Beifall der Gäste war eine schöne Rückmeldung, dass der Reitverein mit seinem Programm richtig lag. Zum Abschluss gab es für die kleinen und großen Gäste noch ein gemütliches Miteinander. Mit Kuchen, Limo, Eis und einem kleinen Geschenk für jedes Kind endete der Aufenthalt im Reitstall. Für die Kinder waren nicht nur die Pferde ein aufregendes Abenteuer. Auch die Stallhunde „Chrisby“ und „Sammy“, beide als besonders kinderlieb bekannt, bekamen von den willkommenen Gästen an diesem Nachmittag besonders viele Streicheleinheiten.