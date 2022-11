"Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder": Gnadenhof in Bad Grönenbach sucht noch immer einen neuen Hof

Der Gnadenhof "Zickenfarm" in Bad Grönenbach sollte eigentlich schon längst geräumt sein. Doch Gründerin Eveline Treischl findet einfach keinen neuen Hof.

Bereits im März 2020 bekam der Gnadenhof "Zickenfarm" in Bad Grönenbach die Kündigung. Doch auch zweieinhalb Jahre später sind 150 kranke Tiere und die Gründerin der "Zickenfarm" Eveline Treischl immer noch da. "Wir würden sofort gehen, wenn wir einen anderen Hof kaufen könnten, aber wir haben einfach nichts", sagt Treischl unserer Redaktion.

Die Frist für die Räumung des Hofes war bereits für Ende letzten Jahres angedacht. Eineinhalb Jahre suchte Eveline Treischl verzweifelt nach einem neuen Heim für die geretteten Tiere. Einen Hoffnungsschimmer stellte ein Anwesen in Altusried ( Oberallgäu) dar. Dieses sei sogar für die "Zickenfarm" reserviert, sagt Treischl. Doch Stiftungen, die zuvor Geld zugesichert haben sollen, sagten laut Treischl wieder ab - die Gelder kämmen nun zu großen Teilen der Ukraine-Hilfe zugute.

Nun fehlen 2,1 Millionen Euro, um den 20 Hektar großen Hof zu kaufen. Ein Teil der Summe konnte bereits aus privaten Geldern zur Verfügung gestellt werden. Aber die Hoffnung, den Rest auch noch finanzieren zu können, schwindet.

Gnadenhof in Bad Grönenbach: "Wir dürften eigentlich gar nicht mehr hier sein"

Dass sie Glück hat, noch auf dem Hof in Bad Grönenbach geduldet zu werden, weiß Treischl. Doch sie lebt in ständiger Angst, wie sie sagt: "Wir leben seit über einem Jahr nur noch von einem Tag auf den anderen. Unser Vermieter kann jeden Tag kommen und uns rauswerfen." Selbst der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler) soll bereits versucht haben zu helfen und Kontakte spielen zu lassen - vergeblich.

Treischl bleibt hartnäckig. Sie fährt weiterhin Woche für Woche von Hof zu Hof, schaltet Anzeigen und Gesuche und bittet um Hilfe. Aufgeben will die 53-Jährige nicht, aber auch ihre Kräfte schwinden langsam: "Psychisch macht das was mit einem. Ich bin einfach nur noch fertig."

So geht es mit den Tieren der "Zickenfarm" Bad Grönenbach weiter

Gesunde Tiere konnte Eveline Treischl bereits an Pensionen in Baden-Württemberg und Irsee vermitteln. Doch dies bezieht sich nur auf Rinder, Pferde, Ponys und Katzen. Für die weiteren 150 teils kranken Tiere gibt es keine Möglichkeit irgendwo anders unterzukommen. Besonders für Schafe und Ziegen sei es schwierig eine Unterkunft zu finden, da diese einen festen Stall mit einer geeigneten Größe benötigen, so Treischl.

Zickenfarm sucht weiterhin nach neuem Hof

Nach fast zwei Jahren vergeblicher Suche wendet sich Treischl an höhere Mächte: "Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder". Ob der Hof zum Verkauf steht, vermietet oder verpachtet wird, ist Treischl egal. Auch der Zustand sei für sie nebensächlich. Sie würde alles selbst herrichten, sagt die 53-Jährige. Für jeden Tipp oder Kontakt sei sie dankbar.

Kontakt zum Gnadenhof "Zickenfarm" und Eveline Treischl können Sie per E-Mail unter eveline.k@t-online.de aufnehmen.

