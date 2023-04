Golfclub Memmingen-Gut Westerhart hat neue Geschäftsführer

Der Golfclub Memmingen-Gut Westerhart bestellt Manfred Eberhard und Ulrich Groll. Ihre Vorgänger Hubert Thater und Stefan Kutter erhalten Worte des Dankes.

08.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Vorwärts, der Zukunft frohen Mutes zugewandt – auch wenn’s teurer wird.“ So lautete das Motto bei der Mitgliederversammlung des Golfclubs Memmingen-Gut Westerhart, die von zahlreichen Golferinnen und Golfern mit Spannung erwartet worden war. Hatte es doch hinter den Kulissen seit längerer Zeit geknirscht.

„Nach langen, intensiven Gesprächen ist es den Gesellschaftern der MTK, die unsere Golfanlage betreibt, gelungen, eine zukunftsweisende Lösung zu finden“, erklärte Mitgesellschafter Manfred Eberhard. Zusammen mit Ulrich Groll fungiert er künftig als ehrenamtlicher Geschäftsführer der MTK.

Memmingen: "Wir haben uns lange genug heißgerubbelt"

„Wir haben uns lange genug heißgerubbelt“, sagte Groll, der – nach längeren Verhandlungen mit den Gesellschaftern – der MTK als Kommanditist beigetreten ist. Durch die Einigung zwischen der Betreibergesellschaft und Groll sei es gelungen, eine vermutlich lange juristische Klärung einvernehmlich zu vermeiden, so Eberhard.

Golfclub Memmingen-Gut Westerhart will Blick nach vorne richten

Groll bringe viel Erfahrung mit, die er in den vergangenen zehn Jahren in der Leitung der alten Besitzgesellschaft gesammelt habe, sagte Eberhard und fügte hinzu: „Gott sei Dank sind alle Dinge geklärt, alle Animositäten beseitigt, sodass wir jetzt unseren Blick nach vorne richten können.“

Geschäftsführer teilen sich in Memmingen die Unternehmensführung

Die neuen MTK-Geschäftsführer teilen sich die Unternehmensführung: Groll übernimmt die Verwaltung und das Resort Finanzen, Eberhard ist für das operative Geschäft zuständig. Oberstes Ziel sei es, so die Geschäftsführer, den Fortbestand der Anlage zu sichern und wichtige Investitionen zu stemmen.

Kosten gering halten, Umsätze steigern

Um dies zu ermöglichen, sei es notwendig, die Kosten so gering wie möglich zu halten und die Umsätze zu steigern. „Ich bin mir sicher, dass wir in drei Jahren schwarze Zahlen schreiben werden. Aber das wird nicht ausreichen. Wir brauchen mehr Geld in der Kasse, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen“, sagte Eberhard.

Eine Steigerung des Umsatzes könne aus seiner Sicht über drei Säulen erfolgen:

Erhöhung der Spielgebühren.

Werbung, um mehr Greenfee-Spieler anzulocken.

Neue Mitglieder gewinnen.

Eberhard appellierte an die Anwesenden, möglichst viele Freunde und Bekannte zu motivieren, in Westerhart Golf zu spielen: „Jeder Euro hilft uns.“

Zahlreiche Investitionen sind in Memmingen geplant

Dann ging der Geschäftsführer auf die zahlreichen Investitionen ein, die in den nächsten Jahren „viel Geld verschlingen“ würden. Eines der wichtigsten Projekte sei die Bewässerung des Golfplatzes. Es gelte, die bestehenden Teiche zu vertiefen, damit mehr Regenwasser gesammelt werden könne. Außerdem müsse in eine neue Bewässerungsanlage investiert werden, da mit der jetzigen Methode bis zu 80 Prozent des Sprenkelwassers verdunsteten. Bei der riesigen Fläche des Golfplatzes seien da schnell „ein paar 100.000 Euro“ weg. Außerdem sprach Eberhard den Neubau einer Maschinenhalle für die Greenkeeper an.

So sieht der Modernisierungskurs aus

Künftig werde er jährlich einen Wirtschaftsbericht vorlegen, damit die Mitglieder aus erster Hand Informationen über den Zustand der Betreibergesellschaft erhielten. Die Finanzbasis mit acht Gesellschaftern der MTK sei solide und bilde die Voraussetzung, um am Modernisierungskurs festzuhalten, versicherte der Geschäftsführer. „Offenheit, Vertrauen, sinnvolle Investitionen und ein funktionierendes Clubleben, das wünsche ich mir für die Zukunft“, erklärte Eberhard, der für seine zukunftsweisende Rede viel Applaus erhielt.

Abschließend dankte Eberhard den bisherigen ehrenamtlichen MTK-Geschäftsführern Hubert Thater und Stefan Kutter, die im vergangenen Jahr die „Weiterentwicklung der Golfanlage mit großem Engagement vorangebracht hätten“.