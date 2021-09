Der Bauausschuss stimmt dem Vorhaben der Firma Rohde & Schwarz in der Riedbachstraße zu. Mitarbeiter sollen davon profitieren. Es gibt aber eine Einschränkung.

20.09.2021 | Stand: 07:25 Uhr

Die Firma Rohde & Schwarz will für ihre Mitarbeiter im Bereich der Riedbachstraße in Memmingen ein Parkhaus bauen. Mit einem entsprechenden Bauantrag hat sich nun der städtische Bauausschuss beschäftigt. Das Projekt soll auf einer bereits bestehenden Parkfläche realisiert werden. Laut Baureferatsleiter Fabian Damm sind 440 Stellplätze vorgesehen, bei einer Grundfläche von rund 2140 Quadratmetern. Das Parkhaus soll in konventioneller Stahlbauweise errichtet werden.