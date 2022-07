Grenzhof-Areal: Der Preisträger darf weitermachen

Für die Weiterentwicklung des Wohngebiets im Norden von Memmingen hat das siegreiche Architekturbüro nun den Zuschlag erhalten. Wo nachgebessert werden musste.

09.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Rund 400 neue Wohnungen sollen auf dem Grenzhof-Areal in Memmingen entstehen. Nun ist eines der größten Wohnbauprojekte der vergangenen Jahre einen weiteren Schritt vorangekommen. Der Bau- und Umweltausschuss hat sich dafür ausgesprochen, dass der Sieger des Realisierungswettbewerbs die weitere Planung in die Hand nehmen darf.

14 Architekturbüros hatten Entwürfe für Areal in Memmingen eingereicht

Die Stadt hatte gemeinsam mit dem Projektentwickler I +R Wohnbau Lindau den Wettbewerb für das 39.000 Quadratmeter große Areal ausgelobt. Daraufhin hatten 14 Architekturbüros ihre Entwürfe eingereicht. Am Ende ging der mit 29.000 Euro dotierte erste Preis an die a+r Architekten GmbH aus Stuttgart. Deren Entwurf überzeugte die Jury vor allem durch „fünf aufgelöste Blockrandbebauungen sowie einen Bürokomplex mit städtebaulich markantem Hochpunkt, die sich mit ihrer gestaffelten Höhe und ihrem Volumen wohltuend in das nähere Umfeld integrieren“. Positiv bewertete das Preisgericht auch die grüne Mitte als zentraler Freiraum mit einer Kindertagesstätte in der Nähe, ebenso die direkte Anbindung an die Donaustraße und damit an den Stadtpark „Neue Welt“, wie Baureferatsleiter Fabian Damm in der Bauausschusssitzung ausführte.

Ein weiterer Pluspunkt sei, dass das Quartier durch die Anordnung der Ein- und Ausfahrten der geplanten Tiefgaragen vom Autoverkehr weitgehend freigehalten werden könne. Der Jury fiel allerdings auf, dass in dem Entwurf 160 Stellplätze weniger ausgewiesen wurden, als es die städtische Stellplatzsatzung vorsieht. In der Zwischenzeit hat das Architekturbüro laut Damm aber nachgebessert, sodass nun die geforderte Anzahl von 720 Stellplätzen erreicht wird.

Wie hoch das Honorangebot für den Sieger des Wettbewerbs ist

Gemäß der Auslobung wurden am Ende des Realisierungswettbewerbs vier Entwürfe mit Preisen ausgezeichnet. Im Anschluss wurden die vier Preisträger zu einem sogenannten Verhandlungsverfahren eingeladen. Dabei geht es um die Ausarbeitung eines Rahmenplans, der wiederum als Grundlage für das spätere Bebauungsplan-Verfahren dienen soll. Laut Damm hat allerdings nur das Siegerbüro, die a+r Architekten GmbH, an diesem Verfahren teilgenommen. Wobei der Leitende Baudirektor anmerkte, dass dies relativ häufig vorkomme. „Die Platzierung hat eine recht hohe Gewichtung. Die anderen Preisträger sehen es als richtig an, dem Erstplatzierten auch den Auftrag zu erteilen“, sagte Damm. Nach Prüfung der Bewertungskriterien seien die i+R Wohnbau GmbH und die Stadt Memmingen zu dem Ergebnis gekommen, das Quartier mit dem Wettbewerbssieger weiterentwickeln zu wollen. Das Honorarangebot beträgt 109.700 Euro netto, wovon die Stadt 50 Prozent trägt.

Laut Damm soll nun der Rahmenplan zeitnah angegangen werden, sodass im Frühjahr 2023 das Bebauungsplan-Verfahren starten kann. Als Baubeginn hat das Hochbauamt Ende 2024/Anfang 2025 anvisiert.