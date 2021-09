Grenzhofareal: Nun sind in Memmingen die Architekten gefragt

Der Bauauschuss bringt einen Realisierungswettbewerb auf den Weg. Auch die Anregungen der Bürger spielen eine Rolle. Die Bedenken der Anlieger sind ebenfalls Thema.

17.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die geplante Umgestaltung des Grenzhofareals zu einem Neubaugebiet mit bis zu 450 Wohnungen geht in die nächste Runde. Einstimmig haben sich die Mitglieder des städtischen Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung für die Auslobung eines Realisierungswettbewerbs ausgesprochen. Daran teilnehmen können 20 Architekturbüros, neun davon sind laut Baureferatsleiter Fabian Damm bereits im Vorfeld gesetzt. „Wir wollen auf qualitativ hochwertige Büros setzen.“ Und die bereits benannten Teilnehmer hätten sich in der Vergangenheit bereits durch eine „hohe städtebauliche sowie architektonische Qualität“ ausgezeichnet. Der Sieger des Wettbewerbs, den die Stadt gemeinsam mit der i+R Allgäu GmbH organisiert, soll 22 000 Euro erhalten.