Grenzpolizei vollstreckt am Flughafen Memmingen vier Haftbefehle

Zwei Georgier werden wegen Diebstahls gesucht. Jetzt wollten sie am Flughafen Memmingen einreisen - und wurden von der Grenzpolizei kontrolliert.

05.07.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Beamte der Grenzpolizei Memmingen kontrollierten am Dienstag, 4. Juli 2023, am Flughafen Memmingen zwei 28-jährige Männer. Die beiden wollten aus Georgien nach Deutschland einreisen. Dabei stellte die Grenzpolizei Fahndungsnotierungen zur Festnahme wegen Diebstahlsdelikte fest. Die beiden Georgier wendeten die Haft durch Zahlung einer Sicherheit in Höhe von 560 Euro und 400 ab. Sie traten die Weiterreise an.

Zwei Bulgarinnen am Allgäu Airport kontrolliert

Außerdem kontrollierten die Polizisten zwei 26- und 27-jährige Frauen. Die beiden Bulgarinnen wollten aus Sofia kommend einreisen. Auch hier lagen Haftbefehle wegen Diebstahls und einer Ordnungswidrigkeit vor. Die Frauen verhinderten eine Festnahme ebenfalls durch Hinterlegung einer Sicherheit in Höhe von 800 Euro und 90 Euro.