Im Trend: Lebensmittel per Knopfdruck - Wurst, Fleisch, Käse und mehr aus dem Automaten

26.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Forellen aus dem Automaten. Oder darf es Grillgut sein? Suppe, Käse, Gemüse, Geflügel per Knopfdruck? Das und vieles mehr kann in Memmingen und im Unterallgäu mittlerweile in Lebensmittelautomaten gekauft werden. Tag und Nacht, auch sonntags. Die Zahl solcher Geräte, die an Straßen, Bauernhöfen und Tankstellen stehen, wächst. Das bestätigt Stephanie Waritschlager, sie ist Wirtschaftsingenieurin vom Bayerischen Bauernverband (BBV). Gleichzeitig steige die Zahl derer, die an Automaten kaufen. Mindestens 14 Lebensmittelautomaten stehen derzeit in Memmingen und im Unterallgäu, eine genaue aktuelle Erfassung gibt es aber nicht.

Einer der ersten Lebensmittelautomaten in der Region

Hartmanns Putenhof in Niederrieden war einer der ersten Betriebe, die einen Lebensmittelautomaten in der Region aufgestellt haben. Das war vor zehn Jahren. Das Geschäft läuft so gut, dass das Angebot erweitert wurde und es nun einen Selbstbedienungs-Verkaufsraum am Hof gibt. In den großen Kühlschränken liegen unter anderem Wurstwaren, Käse, Grillgut für Fleischesser und Vegetarier, Kartoffelsalat, Braten mit fertiger Soße. Daneben Eier, Nudeln, Honig. Alles aus der Region, das sei ihnen wichtig, sagt Mitinhaberin Carola Serrano. Und es könnten noch weitere Waren hinzukommen, kann sie sich vorstellen. Etwa Speisen für Veganer. Einige Waren kauft der Betrieb von anderen Erzeugern aus der Region hinzu, wie Nudeln und Eis.

Kurzfristig zum Grillen verabreden und am Automaten kaufen

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Menschen, die an Lebensmittelautomaten kaufen, steigen lassen, sagt Stephanie Waritschlager vom BBV. Zum Beispiel, weil es kontaktlos funktioniere. Das Einkaufsverhalten hat sich stark verändert, bestätigt Karl Heigl, Inhaber der Metzgerei Heigl in Benningen. Er betreibt drei Lebensmittelautomaten, seinen ersten seit 2016. Früher hätten viele Menschen Freitag oder Samstag für das ganze Wochenende eingekauft. Heute verabredeten sich immer mehr Leute eher spontan zum Grillen, bedienten sich also kurzfristig Samstagabend und am Sonntag an Lebensmittelautomaten. Aber auch Corona habe den Trend verstärkt: Es gebe Kunden, die nicht gern an der Theke im Laden anstehen, also kauften sie am Automaten.

Wie viele Kunden ihre Automaten nutzen, lasse sich nicht überprüfen, sagt Carola Serrano von Hartmanns Putenhof. Was die Zielgruppe angeht, muss sie sich auf eigene Beobachtungen stützen: Grundsätzlich seien viele Altersgruppen vertreten, von der jungen Mutter mit Kind bis zum Senior. Am Wochenende sei das Publikum eher jung. An den Automaten von Karl Heigl seien es generell eher jüngere Kunden. Zwei seiner Automaten stehen an der Metzgerei und an einer Tankstelle an der Bodenseestraße. Der Verkauf an beiden Geräten laufe sehr gut. Sein dritter Automat stand bisher in der Nähe des Flughafens, dort wurde er kaum genutzt. Deshalb hat er ihn nun an der Colmarer Straße in der Nähe des Memminger Wohnmobilstellplatzes aufgestellt.

Aufwand für Betriebe nicht unterschätzen

Wie viel Prozent der Verkauf über die Lebensmittelautomaten am Gesamtumsatz ihrer Betriebe ausmacht, können Heigl und Serrano nicht sagen. Für viele Betreiber sei es aber ein lohnendes Geschäft, sagt Stephanie Waritschlager vom Bauernverband. Allerdings rät sie Unternehmen, die über diese Art des Verkaufs nachdenken, zuvor gut durchzurechnen, ob sich der Aufwand lohnt. Der dürfe nämlich nicht unterschätzt werden. So gebe es viele Auflagen, beispielsweise müssten Hygieneregeln und Verpackungsgesetz beachtet werden. Und das Produkthaftungsgesetz, das Verbraucher vor Schaden bewahren soll. Das gelte auch, wenn jemand nur Äpfel oder Eier verkaufe.

Weitere Regeln: Wer seinen Lebensmittel-Automaten nicht direkt am Betrieb aufstellt, sondern in einiger Entfernung, müsse bei der Gemeinde ein Gewerbe anmelden. Das gelte auch, wenn Produkte aus dem Lebensmittelautomaten in zweiter Stufe verarbeitet sind. Stephanie Waritschlager nennt ein Beispiel: Wenn Fisch filetiert und geräuchert ist, zähle das zur ersten Stufe. Wenn daraus etwa ein Fischsalat produziert worden ist, sei die zweite Stufe erreicht. Bei Fleisch gelte: Sobald es in portionsfertigen Stücken angeboten werde, sei ebenfalls die zweite Verarbeitungsstufe erreicht.

Tipps vom Bauernverband

Der Bayerische Bauernverband gibt seinen Mitgliedern Tipps rund um dieses Thema. Infos gebe es etwa in der Geschäftsstelle Unterallgäu in Erkheim, Telefon 08336/81394-0. Für Herbst und Winter sind zudem Seminare für Direktvermarkter geplant, in denen es unter anderem um Direktvermarktung, Warendeklaration, Hygiene und Verpackungsgesetz geht.

Infos für Kunden und Direktvermarkter

Informationen für Kunden samt Automatenübersicht gibt es unter www.direktvermarktung.allgaeu.de Tipps für Landwirte und andere Direktvermarkter gibt es von der Allgäu GmbH unter standort.allgaeu.de

