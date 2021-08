Großbaustelle in Memmingen: Was es hier alles zu sehen gibt

Die kaufmännischen Azubis der Firma Unglehrt besichtigen die Baustelle des Hochregallagers von Dachser in Memmingen. Was auf einer Großbaustelle alles los ist

01.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Auf der Baustelle im Memminger Gewerbe-Gebiet Nord thront eine große graue Betonkonstruktion. Zwischendrin steht ein gigantischer Autokran. Überall wird emsig gewerkelt – langsam aber sicher entsteht auf dieser Baustelle das Verteilzentrum mit Hochregallager der Firma Dachser. Einen großen Anteil des Baus und der Produktion der Fertigbauteile hat das Memminger Bauunternehmen Unglehrt übernommen. Bei dem Gebäude, welches gerade von Unglehrt gebaut wird, handelt es sich um den Teil des Hochregallagers, in dem Anlieferung und Verladung stattfinden werden und die Verwaltung ihren Sitz haben wird. „Wir fertigen die Teile in unserer Fabrik und planen sie auch“, sagt Ralph Bartsch, technischer Geschäftsführer bei Unglehrt.

Ralph Bartsch: "Wir haben das große Ganze im Blick"

Gerade führt er die kaufmännischen Azubis von Unglehrt über die Großbaustelle – eigentlich nicht ihr üblicher Arbeitsplatz. „Uns ist es aber wichtig, dass die Azubis ein Gespür dafür bekommen, wie die verschiedenen Abteilungen der Firma zusammenspielen“, erklärt der technische Geschäftsführer. Deswegen bekommen nun alle Auszubildenden eine Führung über die Großbaustelle, denn so haben sie „das große Ganze im Blick“. Die Ausbildungsleiterin und Prokuristin Brigitte Inhofer-Scheppach bestätigt diesen Ansatz. „Wir haben die Azubis im Vorfeld bereits eine Präsentation eines bestimmten Arbeitsbereichs erstellen lassen – jetzt können sie sich selbst auf der Baustelle umsehen und ihren Beitrag für die Firma besser verorten“, sagt sie.

Hand in Hand auf der Großbaustelle

Denn auf einer Großbaustelle greifen viele Zahnräder ineinander. „Zur Zeit ist nicht so viel los, wir haben den Tiefbau, die Montage und die Rohbauer da“, sagt Bartsch und deutet auf die Bauarbeiter. Etwa fünf Wochen dauere die Montage der Fertigbauteile. „In einigen Wochen, wenn es richtig losgeht mit dem Bau, können dann schon zwischen 50 und 100 Leute von verschiedenen Gewerken da sein“, erzählt der technische Geschäftsführer. Er vergleicht das Treiben auf der Baustelle mit einer Stadt, in der jeder seine Aufgaben hat und alle Hand in Hand arbeiten müssen.

Die Produktion von Fertigbauteilen will gut geprüft sein

Doch bevor die Betonteile Stück für Stück zusammengefügt werden, müssen sie zunächst einmal gefertigt werden. „Erst erstellt ein Architekt die Planungsvorgabe und gibt diese an den Statiker und den Konstrukteur weiter, die dann einen Plan ausarbeiten, den bearbeiten schließlich die technischen Zeichner. Danach wird das Ganze geprüft.“ Das Bauteil wird dann im Fertigteilwerk von Unglehrt produziert.

„Dabei ist es besonders wichtig, dass die Qualitätskontrolle gut gemacht wird.“ Er vergleicht die Bauteile mit Legobausteinen. „Die müssen ja auch perfekt ineinander passen. Wenn ein Bauteil nicht der Norm entspricht, kostet das die Firma entsprechend Zeit und Geld.“

Hochregallager von Dachser wird einmal 32 Meter hoch

Bartsch führt die Auszubildenden quer über die Baustelle, bis zum Areal des Hochregallagers, das einmal 32 Meter hoch werden soll. Auf einer Grundfläche von 7350 Quadratmeter hat Unglehrt die Bemessungen und den Bau der Betonbodenplatte und der Einfassung durchgeführt. „Ein so hohes Gebäude ist natürlich starken Windlasten ausgesetzt, das heißt, die Baustatiker sind sehr wichtig für eine solche Baustelle“, erläutert Bartsch. Sie rechnen aus, wie das Gebäude gestaltet sein muss, damit alles stabil bleibt. Da müsse alles passen und die beteiligten Firmen sich gut miteinander absprechen.

Von Sprinklerzentralen, Pumpenschächten und Sickeranlagen

Bartsch deutet auf die rechte Seite der Baustelle. „Dort hinten wird die Sprinklerzentrale für eine automatische Löschanlage gebaut.“ Brigitte Inhofer-Scheppach deutet fragend auf die betonierte Fläche des Hochregallagers. In regelmäßigen Abständen schauen große graue Röhren wie gigantische Würmer aus dem Boden. „Das sind Pumpenschächte“, erklärt Bartsch. „Durch den Betonboden in der Baustelle sammelt sich das Wasser bei Regen, quasi wie in einem Schwimmbad. Um das Wasser in der Baustelle loszuwerden, kann es der Regalbauer mithilfe dieser Röhren abpumpen und dann trockenen Fußes arbeiten.“ Die Schächte seien aber nur für die Dauer des Baus installiert.

Dauerhaft installiert sind dagegen Sickeranlagen, die das Regenwasser an der versiegelten Fläche vorbei ins Erdreich leiten, damit es dort versickern kann.

"Super interessant"

„Ich fand es super interessant, das alles in der Praxis zu sehen“, sagt Vanessa Kohn. Die kaufmännische Auszubildende bei Unglehrt kommt ins dritte Lehrjahr. In ihrer Präsentation hat sie sich mit dem Thema Hochbau befasst und das Feld Statik, Konstruktion und Planung betrachtet. Im September möchte die Firma mit den neuen Azubis das Fertigteilwerk besuchen.

