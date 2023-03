Grönenbacher Lackfabrik spendet 12.000 Euro

Das Unternehmen möchte lokal unterstützen. Das Geld geht an die Kartei der Not, den Kinderschutzbund und den Verein Notausgang.

30.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Grönenbacher Lackfabrik spendet insgesamt 12.000 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, sowie an den Kinderschutzbund Memmingen-Unterallgäu und an den Verein Notausgang. Das Geld wird zu gleichen Teilen ausgegeben.

Blick auf das Geschäftsjahr

„Wir wollten auch in diesem Jahr versuchen, wieder zu spenden“, so Gerd Gropper, Geschäftsführer der Grönenbacher Lackfabrik. Das zurückliegende Jahr sei schwierig gewesen: „Das Geschäftsjahr war nicht so wie das vorangegangene“, so Gropper mit Blick auf die Rohstoffkosten sowie Beschaffung. „Nichtsdestotrotz war es ein gutes Jahr“, ergänzt Geschäftsführer Christian Viandt. Deswegen habe man sich auch dazu entschlossen, erneut die Summe von 12.000 Euro zu spenden.

Hilfe soll vor Ort - im Unterallgäu und Memmingen - ankommen

Es gehe ihnen um Regionalität und darum, dass die Hilfe vor Ort ankomme. „Wir wissen hier einfach, wo das Geld ankommt und für was es dann genutzt wird“, so Gropper und Viandt fügt an: „Wir wollen lokal helfen und so bleibt das Geld in der Region.“

Für die jeweils 4000 Euro bedanken sich Conrad Reinker, Geschäftsführer von Notausgang – Hilfe für Menschen in Not, Gaby Land vom Kinderschutzbund Memmingen-Unterallgäu sowie Maike Scholz als Leiterin der Lokalredaktion der Memminger Zeitung für die Kartei der Not. Symbolisch wurde der Spendenscheck übergeben.