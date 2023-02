Nach Großbrand in Markt Rettenbach: Wie geht es für die Betroffenen weiter?

Nach dem Brand in Markt Rettenbach ist nun wohl eine Lösung für den Pizzaservice gefunden. Auch für die betroffenen Familien gibt es gute Nachrichten.

09.02.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Warum das Feuer in Markt Rettenbach, bei dem ein Mehrfamilienhaus zerstört wurde, ausgebrochen ist, bleibt unklar. Laut Polizei ist der Schaden so gewaltig, dass der Gutachter keine Brandursache feststellen konnte. Klar sei nur, dass das Feuer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen ist. Bei dem Brand am Sonntag, 29. Januar, entstand an dem Haus im Ortskern ein Schaden von 1,5 Millionen Euro.

Brand in Markt Rettenbach: Neue Räume für den Pizzaservice

Eine gute Nachricht hat Markt Rettenbachs Bürgermeister Martin Hatzelmann: Der Pizzaservice, der in dem Haus untergebracht war, kann seinen Betrieb vermutlich in anderen Räumen wieder aufbauen. Und zwar in einem ehemaligen Laden an der Ottobeurer Straße, in dem einmal ein Supermarkt und später ein Friseur untergebracht waren. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe die Räume schon begutachtet, der Eigentümer sei sehr hilfsbereit. Es sehe also bisher gut aus für den Pizzaservice in Markt Rettenbach.

Hilfe für betroffene Familien nach Brand in Markt Rettenbach

Eine weitere positive Nachricht gibt es für die vier betroffenen Familien, die bei dem Brand ihr Hab und Gut verloren haben: Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, hilft in diesem besonderen Fall allen betroffenen Haushalten mit einer Soforthilfe, die jeweils zwischen 2000 und 5000 Euro liegt.