Große Freude bei Ottobeurer Handballerinnen

Die B-Juniorinnen aus Ottobeuren haben sich für die Handball-Bayernliga qualifiziert. Vor dem Einzug in die höchste Klasse Bayerns stehen zwei umkämpfte Spiele.

30.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die weibliche B-Jugend der Handballerinnen des TSV Ottobeuren spielt auch im dritten Jahr in Folge in Bayerns höchster Spielklasse. Nach zwei hart umkämpften Begegnungen reichte am Ende Platz zwei zur viel umjubelten Qualifikation für die Bayernliga.

Spiel eins: TSV Ottobeuren – TSV Allach (19:23): Im ersten Spiel des Tages trafen die Ottobeurerinnen auf den favorisierten TSV Allach 09. Beide Mannschaften starteten mit offenem Visier in die Partie und erzielten schnell ihre ersten Treffer (3:3, achte Minute). Die Gäste bekämpften den TSVO von der ersten Minute an mit harten Bandagen, was auch die zahlreichen Zeitstrafen für Allach belegten. Ottobeuren zeigt sich wenig beeindruckt von Allachs Spielweise Noch zu Beginn zeigte sich der TSVO nach eigenen Angaben „wenig beeindruckt von der ruppigen Spielweise der Allacherinnen“, da der Ball immer zur besser postierten Spielerin weitergespielt wurde und dadurch zahlreiche freie Wurfchancen erarbeitet werden konnten. Insbesondere die Ottobeurer Flügelflitzerin Sophie Jatta verhalf ihrem Team durch ihre famose Leistung zur ersten Drei-Tore-Führung (7:4, 12. Minute). In den letzten Spielminuten der ersten Hälfte schlichen sich in das Spiel der Ottobeurerinnen zahlreiche Konzentrationsfehler ein, was die Gegnerinnen gnadenlos auszunutzen wussten. Zwischen der 30. und 35. Minute verliert Ottobeuren den Faden Mit einem aus Ottobeurer Sicht unglücklichen 9:9-Unentschieden ging es somit in die Halbzeitpause. Der Schlagabtausch setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort, mit leichten Vorteilen für Allach (13:14, 29. Minute). Zwischen der 30. und 35. Spielminute verloren die Ottobeurerinnen dann komplett den Faden. Das Spiel im Angriff war nun viel zu statisch und in der Abwehr fehlte die Griffigkeit. Allach nutzte die Schwächephase des TSVO und zog in dieser Phase vorentscheidend mit sechs Toren Vorsprung davon (14:20, 35. Minute). Die TSVO-Trainer wechselten nochmals munter durch. Die frischen Kräfte sorgten, angetrieben von einer bärenstarken Alwina Zängerle, dafür, dass der Rückstand bis zum Schlusspfiff auf vier Tore verkürzt wurde (19:23, 40. Minute).

Spiel zwei: TSV Ismaning - TSV Ottobeuren (20:23): Die Konstellation war bereits im Vorfeld des Spiels hoch brisant. Nachdem der TSV Ismaning sein erstes Spiel ebenfalls mit vier Toren Unterschied gegen den TSV Allach verloren hatte (20:24), musste für Ottobeuren Nach kurzem Abtasten übernehmen die TSVO-Handballerinnen die Initiative Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen der TSV Ottobeuren ab der fünften Spielminute die Initiative. Die Chancenverwertung im Angriff war zu Beginn nahe am Optimum, und hinten „vernagelte“ Laura Renger das Ottobeurer Tor. In der 15. Spielminute führte die Ottobeurer Jugend durch einen verwandelten Strafwurf der stark aufspielenden Mathea Riedele das erste Mal mit fünf Toren Vorsprung (12:7). Diesen hielt der TSVO bis zum Halbzeitpfiff. Ottobeuren kam gut aus der Halbzeitpause und baute den Vorsprung auf sieben Tore aus (18:11, 25. Minute). Der deutliche Vorsprung brachte aber keine Lockerheit ins Spiel des TSVO. Im Angriff verzettelten sich die Ottobeurerinnen zu sehr in Einzelaktionen oder scheiterten an der nun stark haltenden Gästetorhüterin. Ismaning verkürzt zunächst den Rückstand Ismaning verkürzte den Rückstand zunächst auf vier Tore (15:19, 29. Spielminute). Eine Auszeit der Ottobeurer Trainer verpuffte, und Ismaning schaffte tatsächlich noch den Ausgleich (19:19, 34. Spielminute). Das Spiel war nun an Spannung kaum zu überbieten. Quasi mit dem Ausgleichstreffer fing sich die Gästemannschaft jedoch auch eine Rote Karte ein, was wiederum die Heimmannschaft erstarken ließ. Durch einen Doppelpack von Sophie Jatta zum 21:19 (37. Spielminute) war der Sieg nun plötzlich wieder zum Greifen nah. Selbst der erneute Anschlusstreffer zum 20:21 brachte Ottobeuren jetzt nicht mehr aus der Ruhe. Der Treffer von Annika Mehr zum 22:20 (39. Spielminute) war so etwas wie die Vorentscheidung. Torhüterin Renger parierte einen gegnerischen Wurf nach dem anderen. Nach dem Treffer zum 23:20 13 Sekunden vor der Schlusssirene durch Leonie Moser hielt es die Zuschauer dann nicht mehr auf den Sitzen. Und der Jubel war groß.