Warum schoss der 28-Jährige mit Schreckschusswaffe um sich?

Am Donnerstag erschreckten Schüsse die Bewohner in Amberg. Wenig später wurde ein 28-Jähriger festgenommen. Über die Hintergründe wird viel spekuliert.

04.08.2023 | Stand: 14:16 Uhr

Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp war selbst gar nicht vor Ort, als sich die Nachricht von den Schüssen wie ein Lauffeuer im Dorf verbreitete. Am Abend auf einer Vereinssitzung wurde dann natürlich heftig über mögliche Hintergründe diskutiert. Genaueres wusste aber auch keiner, so Kneipp. Einige hatten beobachtet, dass die Polizei die Dillishauser Straße weiträumig abgesperrt hatte. Später verbreitete sich dann die Nachricht, dass am Buchloer Bahnhof Personen in den Zügen kontrolliert wurden.

