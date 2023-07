23.000 Haushalte ohne Strom, Feuerwehren im Dauereinsatz

Orkanartige Böen, kräftige Gewitter mit hoher Blitzdichte und Starkregen: In Memmingen und dem Unterallgäu gibt es viel Schaden durch umgestürzte Bäume.

12.07.2023 | Stand: 21:08 Uhr

Erst scheppert es, dann fällt der Strom aus und kurze Zeit später ist klar: „Den Baum aus dem Nachbargarten hat es entwurzelt und auf unseren Schuppen geschmissen. Die Krone hat außerdem das Hausdach aufgerissen, so dass es reinregnete.“ Beate Lier wohnt im Memminger Osten zur Miete und sagt nach der Nacht auf Mittwoch: „Wir haben großes Glück gehabt. Keiner wurde verletzt. Mit solchen Wetterkapriolen werden wir künftig leben müssen.“

Baum aus dem Nachbargarten zerstört Schuppen in Memmingen

Am Mittwochmorgen wird das ganze Ausmaß sichtbar. Beate Lier wartet jetzt, kümmert sich um versicherungstechnische Belange. „Den Schuppen hat es eingedrückt“, berichtet sie. Darin standen unter anderem die E-Bikes. Sie blickt auf die Nacht zurück: „Wir haben die Feuerwehr gerufen, die dann kam. Das Kabel der Stromleitung hing auf einen Bagger. Das THW informierte wiederum die LEW, die ein Provisorium errichtete, so dass wir Strom haben. Alle waren so bemüht und freundlich. Dafür ein großes Dankeschön.“ Jetzt müsse sie abwarten: „Es hat ja auch andere getroffen.“

Durch einen umgefallenen Baum wurde dieser Schuppen in Memmingen zerstört. Bild: Beate Lier

Feuerwehr und THW Memmingen die ganze Nacht im Einsatz

Insgesamt 150 Feuerwehrleute und rund 30 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) waren laut Stadtbrandrat Raphael Niggl in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz. „Bis vier Uhr morgens wurden wir zu 102 Einsätzen gerufen.“ Bis in die frühen Morgenstunden seien es dann im gesamten Stadtgebiet 135 Alarmierungen gewesen. Personen seien nach seinem Kenntnisstand nicht verletzt worden. „Auffällig war, dass diesmal viele Bäume auf Stromleitungen gefallen sind.“ Dies habe zu temporären Stromausfällen in ganzen Straßenzügen geführt.

Ebenso landeten einige entwurzelte Bäume auf Autodächern oder auf Straßen. An ein ähnlich heftiges Unwetter kann sich Niggl in der jüngeren Vergangenheit nicht erinnern. Zuletzt habe die Feuerwehr im Februar 2020 an einem Tag zu etwa 70 bis 80 Einsätzen ausrücken müssen. Niggl geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch Tage andauern werden. So etwa an der Memminger Ach zwischen Steinheim und Amendingen. Dort hatte der Sturm entlang eines beliebten Spazierwegs zahlreiche Bäume entwurzelt, die nun teilweise über dem Bach liegen. Laut Niggl sind auch das Waldstück zwischen Amendingen und Trunkelsberg sowie der Hurrenwald bei Dickreishausen stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Am Luginsland/Rennweg in Memmingen spaltete der Sturm in der Nähe der Stadtmauer einen Baum. Bild: Verena Kaulfersch

Schreckmoment in der Kartause Buxheim

Das schwere Unwetter hat in der Nacht zu Mittwoch aber nicht nur Memmingen, sondern auch den Landkreis Unterallgäu getroffen. In Buxheim beispielsweise kam es gegen Mitternacht zu einem Schreckmoment in der Kartause. Dort sorgte ein Stromausfall dafür, dass der Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Laut Dr. Wolfgang Wettengel, Vorsitzender des Heimatdienstes, konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Der Sturm hat jedoch Ziegel zu Boden geschleudert und Schäden am Dach der historischen Klosteranlage verursacht.

Massenhaft umgestürzte Bäume im Unterallgäu

Der Kreisfeuerwehrverband Unterallgäu spricht von „orkanartigen Windböen, gefolgt von kräftigen Gewittern mit hoher Blitzdichte und Starkregen“. Das Ergebnis waren massenhaft umgestürzte Bäume, die Straßen und Wege blockierten, abgedeckte Dächer und beschädigte Stromleitungen. Im Landkreis Unterallgäu sei es zu einem verbreiteten Stromausfall gekommen – betroffen waren etwa 23.000 Haushalte. Die Kreiseinsatzzentrale Unterallgäu in Mindelheim wurde durch die Integrierte Leitstelle Donau-Iller zur Unterstützung alarmiert. Die Zentrale sei selbst kurz in Not gewesen, da auch im gesamten Stadtgebiet von Mindelheim der Strom ausgefallen war. Ein Einsatzstab wurde gebildet, in welchem auch Landrat Alex Eder vertreten war. Insgesamt waren bis Mittwoch 3.30 Uhr 70 Feuerwehren im Einsatz; 200 Einsätze wurden begleitet. Der Stromversorger LEW habe ebenso fieberhaft gearbeitet.

Eine entwurzelte Birke in der Kleiststraße in Memmingen fiel auf zwei geparkte Autos. Bild: Johannes Schlecker

Sturm entwurzelt Bäume auf dem Waldfriedhof in Memmingen

Bei Nicole Müller und Susanne Grote im Garten- und Friedhofsamt Memmingen klingelt ab 6.30 Uhr morgens pausenlos das Telefon. Bürger bitten um Hilfe, weil städtische Bäume aufs Auto, ins Gewächshaus oder auf Schrebergartenhütten gefallen sind. Die Memminger Stadtgärtnerei ist für alle öffentlichen Grünanlagen und frei stehenden Bäume im Stadtgebiet und den Stadtteilen zuständig. Sogar aus dem Urlaub oder der Elternzeit wurden Mitarbeitende zurückgeholt, um Parkwege, Grünstreifen und Straßen so schnell wie möglich von umgefallenen Bäumen und Ästen zu befreien. Auch auf dem Waldfriedhof, wo der Sturm mehrere Bäume entwurzelt hat.