Großes Interesse an Bestattungswäldern im Unterallgäu

Vor einem Jahr wurden die Naturfriedhöfe Schwaben in Babenhausen und Markt Wald eröffnet. Wie nehmen die Menschen das Angebot in den Fugger’schen Wäldern an?

23.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die letzte Ruhe inmitten eines Waldes finden – das ist seit gut einem Jahr im Unterallgäu möglich. Das Haus Fugger hat in zwei Wäldern sogenannte Naturfriedhöfe eröffnet, einen bei Babenhausen, einen bei Markt Wald. Es seien die Ersten ihrer Art in Mittelschwaben, hieß es zum Start. Wie wird diese Alternative zum klassischen Friedhof, die nicht nur ortsansässigen Menschen offensteht, angenommen? Die Erwartungen wurden übertroffen.

