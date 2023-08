Bezirkskrankenhaus Memmingen: Großprojekt ist ein „Meilenstein“ für Schwaben

Bezirksräte besichtigen das Gelände, auf dem ein Klinikum und ein Bezirkskrankenhaus für psychisch kranke Menschen gebaut werden. 2029 soll alles fertig sein.

25.08.2023 | Stand: 07:20 Uhr

Einen Ortstermin gab es jetzt für Bezirksräte und -rätinnen auf dem Gelände, wo ihr derzeit größtes Bauprojekt geplant ist: das neue Bezirkskrankenhaus (BKH) Memmingen neben dem neuen Memminger Klinikum. Auskunft darüber gaben Staatsminister Klaus Holetschek, Bezirkstagspräsident Michael Sailer und sein Vize Alfons Weber sowie Alt-Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Versorgung von psychisch Kranken wird erheblich verbessert

Sailer lobte die Planung des Gemeinschaftsprojekts von „zwei Trägern an einem Standort“, das eine erhebliche Verbesserung für die Versorgung von psychisch kranken Menschen bedeute, als „Meilenstein“ für Schwaben. Aktuell stehen 44 stationäre Betten in Memmingen zur Verfügung, im Neubau sind es 66, dazu kommen 20 Plätze in der Tagesklinik. Sehr wichtig sei dabei, dass alle Patienten durch einen gemeinsamen Eingang kommen und gehen und so Hemmschwellen abgebaut werden. 50 Millionen Euro investiert der Bezirk „Stand heute“ in sein neues Krankenhaus, für das Klinikum, dessen Träger die Stadt ist, sind 500 Millionen veranschlagt. Man müsse aber damit rechnen, dass sich die Kosten noch steigern, sagte Sailer zu seinen Bezirksräten.

300 Millionen Euro Förderung vom Freistaat

Gesundheitsminister Klaus Holetschek erläuterte, dass der Freistaat das Großprojekt mit 300 Millionen Euro fördere: „Das Projekt ist finanziell abgesichert“, betonte er. Wegweisend sei dabei, dass die Gebäude für somatische und psychosomatische Behandlungen sowie ein Gesundheitscampus auf einem Gelände entstehen. Entscheidend werde aber sein, sagte Holetschek, „dass wir auch genügend Personal haben, das an diesen Betten arbeitet“. Das müsse heute immer mitgedacht werden, deshalb müsse man auch für gute Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung und bezahlbaren Wohnraum sorgen.

Ursprünglich wollte Ikea in Memmingen auf dem Grundstück bauen

Schilder, in dessen Amtszeit der Neubau auf den Weg gebracht wurde, erläuterte den Bezirksrätinnen und -räten, dass man auf dem Gelände stehe, das einmal für Ikea vorgesehen war. Es sei im Nachhinein ein „Glücksfall“, dass der schwedische Möbelkonzern sein Baugesuch wieder zurückgezogen habe. Nur deshalb könne man in Memmingen jetzt auf 15 Hektar das „größte außeruniversitäre Krankenhausprojekt, das es in Bayern jemals gab“, bauen. Der Alt-OB erläuterte auch Details der Planung, an der etwa 80 Personen beteiligt seien. So soll etwa Energie aus einem Abwassersammler, der mitten durch das Gelände läuft, gewonnen werden. Nach der Erfahrung mit Corona werde es auch eine Pandemiestation mit eigenem Eingang geben. Bezogen werden sollen Klinikum und Bezirkskrankenhaus 2029 – die Aussicht darauf habe bei allen Mitarbeitern im alten Klinikum einen enormen Schub gebracht, sagte Schilder.