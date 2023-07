„Es wäre unfair, Gründungen im Allgäu nur auf Tourismus und Gastronomie zu reduzieren“

Leistungsgesellschaft, schwere Suche nach Investoren: Im Allgäu steigt zwar - entgegen dem Bundestrend - die Zahl der Gründer, zu kämpfen haben sie aber auch.

14.07.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Was Firmengründern das Leben schwer macht? Wer in Deutschland mit seinem Unternehmen auf die Nase fällt, gelte schnell als Versager. Das gefällt Kilian Wimmer nicht. Denn Fehler zu machen, sogar an einem Projekt zu scheitern, sei wichtig, um Erfahrungen zu sammeln und es besser machen zu können, sagt er. In anderen Ländern, etwa den USA, gehöre das dazu. Gerade für junge Unternehmer. Und so einer ist Wimmer. Der 34-Jährige kommt aus Obergünzburg, Ostallgäu. Er und zwei Mitstreiter haben im Oktober das Unternehmen Liinu gegründet. Es dreht sich um eine interaktive Hörspielbox für Kinder.

Liinu ist eines der Jung-Unternehmen, die beweisen, dass die Region viel mehr kann als nur Gastgewerbe, wie Thomas Schörg sagt, Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. „Es wäre völlig unfair, Gründungen im Allgäu nur auf Tourismus und Gastronomie zu reduzieren.“ Die Allgäuer Wirtschaft sei vielfältig. In vielen Geschäftsbereichen würden Firmen gegründet. Bemerkenswert dabei: In Deutschland sinke die Zahl der Gründungen, im Allgäu hingegen steige sie. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr 4,5 Prozent weniger Gründungen gegeben als im Jahr davor, in Bayern 9,8 Prozent weniger, in Schwaben 3,8 Prozent. Im Allgäu aber stieg sie um 3,1 Prozent auf 5166 neue Unternehmen.

"Schlechter als gehofft"

Das von Kilian Wimmer gehört dazu. Wie läuft es neun Monate nach dem Start? „Schlechter als gehofft.“ Aber nicht so schlecht, dass das Unternehmen gescheitert ist. Im Gegenteil: Das Produkt, um das es bei Liinu geht, nämlich die interaktive Hörspielbox Ohrlaf, könnte bald reif für die Fertigung sein. Ein entscheidender Schritt fehlt aber noch. Und deshalb auch Wimmers Antwort „schlechter als gehofft“: Er benötigt Geld, um der Audiobox den letzten Schliff zu geben, damit sie in Produktion gehen kann. Wünschen würde sich Kilian Wimmer etwa einen Geschäfts-Engel – das ist die direkte Übersetzung des Fachbegriffs Business Angel. Das könnte etwa ein erfahrener Unternehmer sein, der Gründer berät und Geld in ihre Ideen investiert. Das sei derzeit aber schwierig, sagt Wimmer. Durch die unübersichtliche politische und wirtschaftliche Lage gingen viele kein finanzielles Risiko ein.

Maximilian Zeyda bestätigt das. Er ist ebenfalls ein Gründer, kommt aus Sulzberg im Oberallgäu und bietet mit der Zesavi GmbH eine Video-Lernsoftware für Unternehmen an. Er sagt: Vor allem Investoren, die größere Beträge in junge Unternehmen steckten, seien derzeit nicht leicht zu finden. Auch sie überlegten es sich in dieser Zeit der Krisen zwei Mal, ob sie in Start-ups investierten.

„Ich finde hier locker einen Job im Arbeitsmarkt“

Dennoch ist das Allgäu weiterhin eine Gründerregion. Das sei auch wegen weiterer Aspekte bemerkenswert, sagt Thomas Schörg: Zum Beispiel ist Energie teuer. Und auch im Allgäu gebe es einen Fachkräftemangel. „Ich finde hier locker einen Job im Arbeitsmarkt.“ Dennoch entschieden sich Gründer dagegen, zum Arbeitnehmer zu werden, wagten stattdessen den Schritt in die Selbstständigkeit. Die meisten Gründungen gibt es laut IHK im zusammengefassten Bereich Handel und Auto-Reparatur beziehungsweise -Instandhaltung. Der zweite Schwerpunkt liegt auf wirtschaftlichen Dienstleistungen.

Im Allgäu teilen sich die Gründungen von 2022 so auf: Ostallgäu: 1014, Kaufbeuren: 357, Unterallgäu: 1114, Memmingen: 302, Oberallgäu: 1092, Kempten: 584, Lindau: 703. Überleben alle? Nein, laut IHK bestehen fünf Jahre nach Gründung noch 50 Prozent.

Warum ist die Zahl der Gründungen in Schwaben, in Bayern, in Deutschland im vergangenen Jahr gesunken? Das liege nicht nur an Faktoren wie Fachkräftemangel, Energiekosten und schlechter Inlandsnachfrage, sondern auch am Ende von Corona. Während der Pandemie hätten viele Menschen, die im Homeoffice arbeiteten oder in Kurzarbeit waren, ein Nebengewerbe gegründet, sagt Heide Becker, Leiterin der IHK-Abteilung Recht und Betriebswirtschaft. Mittlerweile habe sich die Situation normalisiert.

Und warum steigt sie im Allgäu weiter? Das liege am guten Gründer-Ökosystem, sagt Becker. Es gebe die Hochschule Kempten, die wichtig für die Wirtschaft sei. Im Digitalen Gründerzentrum könnten sich junge Unternehmer leicht selbstständig machen, etwa günstig Räume mieten. Zudem gebe es eine gute Zusammenarbeit zwischen bestehenden Unternehmen und Gründern. Und – aus Sicht von Thomas Schörg sehr wichtig – „die extreme Heterogenität der Wirtschaftsstruktur im Allgäu. Wir sind so breit aufgestellt, dass es kaum eine Branche gibt, die wir im Allgäu nicht haben“.