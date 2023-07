Grüne rücken in Memmingen Bildung und Schule in den Fokus

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze will Ressourcen nutzen, Geld und Subventionen umverteilen, um diese Bereiche zu stärken. Das sind ihre Forderungen.

15.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Grünen wollen sich explizit auch für die Themen Bildung und Schule einsetzen und nicht genutzte Ressourcen auf diesen Gebieten besser nutzen. Dies betonte die Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, zusammen mit Carmen Stürmer und Evelyn Villing, während einer Infoveranstaltung im Maximilian-Kolbe-Haus.

„Da gibt es gewaltigen Verbesserungsbedarf“

Die Landtagskandidatin Carmen Stürmer erläuterte, dass sich einer Studie zufolge mehr als die Hälfte der befragten Schüler nicht ausreichend auf das Leben vorbereitet fühlt. „Da gibt es gewaltigen Verbesserungsbedarf.“ Die Bezirkstagskandidatin Evelyn Villing fügte an, dass es um lebenslanges Lernen und daher auch um die Einbeziehung der Berufsbildung, Kunst, Kultur und Museen geht. Katharina Schulze bekräftigte, dass jedes Kind und jeder Jugendliche mit Blick auf Bildung und Schulbesuch die gleichen Startchancen haben sollte, um zu einem mündigen Bürger heranwachsen zu können. Eine Chance sei etwa Mehrsprachigkeit bei Flüchtlingen. Auch wenn es bei Deutsch oftmals noch hapere, so sei doch bereits eine Fremdsprache vorhanden. „Wir müssen Individualität und Vielfalt noch mehr als Chance sehen.“

Schwierige Personalsituation im Bildungsbereich

Schwierig sei die Personalsituation auch im Bildungsbereich. „Zu wenig Arbeitskräfte, zu wenig Lohn und Gehalt und zu viel Druck.“ Wenn man den Beruf Kinderpflegerin in Bayern erlernt, bekomme man oft die ersten beiden Jahre kein Gehalt. Dies müsse sich ändern. Wichtig sei auch, die Schule für Kinder als Bildungsort erlebbar zu machen. Um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 umsetzen zu können, gelte es, entsprechende Angebote vorzubereiten. Man könnte beispielsweise Vereine mit einbinden. Schulze fügte an, dass man hierfür eine Gesetzesgrundlage erarbeiten müsse, die klare Vorgaben für die Umsetzung enthält. Dass in Bayern 8000 Lehrkräfte fehlen, sei nicht hinnehmbar. Laut der Fraktionsvorsitzenden soll der Quereinstieg erleichtert und gut bezahlt werden. Die Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte soll intensiviert werden.

Zivilcourage lernen

„Wir setzen auf Teamlösungen als Lösung für die Zukunft“, betonte die Landespolitikerin mit Blick darauf, dass neben Lehrkräften auch Psychologen und Sozialpädagogen in eine psychische Betreuung von Schulkindern und Jugendlichen mit einbezogen werden sollten. Letztlich sei es so, dass nach Corona immer noch viele Schüler an Depressionen, Schlafstörungen und Angstzuständen leiden. Wichtig sei auch Digitalkunde von Anfang an, gepaart mit demokratischer Bildung und dem Erlernen von Zivilcourage. Ganz entscheidend sei es, auf die Kinder zu hören und deren Wünsche und Bedarfe mit einzubringen. Finanziert werden soll dies laut Schulze durch die Umverteilung von Steuergeldern. Das Straßennetz in Bayern sei gut ausgebaut. Da müsse man nicht noch mehr investieren.

Lesen Sie auch: Wann findet die Landtagswahl in Bayern 2023 statt?