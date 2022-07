Grünes Licht für diese PV-Anlage

Das Pilotprojekt „Agri-PV-Anlage Landkreis“ nimmt einen nächsten Schritt im Wolfertschwender Gemeinderat. So sehen die Planungen aus.

Das Pilotprojekt „Agri-PV-Anlage Landkreis“ hat einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Der Wolfertschwender Gemeinderat hat während der jüngsten Sitzung grünes Licht für die Bauleitplanung gegeben. Letztlich soll nun am Ortsrand von Dietratried direkt an der Bahnlinie Ulm-Kempten eine rund drei Hektar große Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen.

So sollen die Modulreihen gestellt werden

Insgesamt sind Modulreihen mit einer Gesamtlänge von 1400 Meter geplant. Der Abstand zwischen den Modulreihen soll rund 17 Meter betragen und eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung mit Traktoren oder Mähdreschern möglich machen. Die Modulleistung könnte auf diese Weise bis rund 800 bis 1000 kW erreichen. Das Vorhaben hat Pilotcharakter. Zu den Initiatoren gehören die Lechwerke, der Landkreis Unterallgäu und das Beratungsnetzwerk LandSchafftEnergie. Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernimmt das Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe des Freistaats Bayern. Bei der Agri-Photovoltaik werden PV-Module wie niedrige Wände in der Fläche aufgebaut, sodass zwischen den Modulreihen eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. Auf diese Wiese soll eine Flächenkonkurrenz zwischen Landwirtschaft und Energieerzeugung weitestgehend vermieden werden. Das Vorhaben soll Aufschluss über die Potenziale von Agri-PV für die Energiewende geben. Vorhabenträger sind die Lechwerke (LEW)AG Augsburg.

Die Module werden ausgerichtet

Bei dem von LEW gewählten Agri-PV-Konzept werden die rund drei Meter hohen Module senkrecht installiert und streifenförmig auf den Flächen angeordnet. Die Module können sowohl auf der Vorder- wie auch auf der Rückseite Strom erzeugen. Sie sind in Ost-West-Ausrichtung aufgebaut. Daher verläuft die Anordnung auch nicht parallel zur Bahnlinie. Im Gegensatz zu den herkömmlichen, südlich-ausgerichteten PV-Freiflächenanlagen ergeben sich dadurch Leistungshöhepunkte in den Morgen- und den Abendstunden. Bei den senkrecht installierten Agri-PV-Modulen bleiben die in etwa einen Meter breiten Wiesenstreifen unter den Modulen unbewirtschaftet. Sie können die Grünstreifen als Blühfläche angelegt werden und so ökologische Mikrolebensräume erzeugen.

Das erklärt Bürgermeisterin Beate Ullrich

Bürgermeisterin Beate Ullrich erläuterte, dass es sich um keine gemeindliche Fläche handelt. Ob ein Zaun um die Anlage herum errichtet werden muss wird noch geprüft. Da die Freiflächen-PV-Anlage nah an die Wohnbebauung bzw. an ein geplantes, neues Wohngebiet in Dietratried heranreicht, könnten einige Häuser durch die Sichtbeziehung betroffen sein. Eine Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern oder eine Hecke soll hierbei für Abhilfe sorgen. Laut Bürgermeisterin wird es auch einen Grüngürtel um das neue Baugebiet herum geben. Der Zweite Bürgermeister Gerhard Kathan meinte, dass man mit solchen Anlagen und der Modulanordnung noch nicht viel Erfahrung hat und wie es diesbezüglich mit der Blendwirkung aussieht. LEW-Projektleiterin Sigrid del Rio antwortete, dass man keine Beeinträchtigung erwartet, da die Module eine Anti-Blend-Beschichtung haben. Gemeinderat Heinrich Pfister begrüßte das Konzept. Allerdings sei die Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig. Man soll daher die Baumreihe als Sichtschutz zur Wohnbebauung hin ausweiten.

Wie lange dauert die Umsetzung?

Gemeinderätin Hedwig Göser betonte, dass man eine Info-Tafel mit den Leistungsdaten der PV-Anlage aufstellen sollte. Auf die Frage des Dritten Bürgermeisters Erich Ernst, wie lange es noch dauert mit der Umsetzung antwortete Sigrid del Rio, dass es noch rund ein Jahr dauern kann. Der Gemeinderat befürwortete die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Agri-PV-Freiflächenanlage Dietratried“ einstimmig.

