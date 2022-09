Grünes Licht für neues Hotel im Gewerbegebiet in Memmingen

Der Bauausschuss in Memmingen stimmt für Beherbergungsstätte mit 40 Zimmern. Zuvor hatte das Gremium einen ersten Versuch des Antragstellers abgelehnt.

15.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein neues Hotel könnte im Gewerbegebiet Nord in Memmingen entstehen. Einen entsprechenden Bauantrag für eine Beherbergungsstätte mit 40 Zimmern in der Teramostraße haben die Mitglieder des Memminger Bau- und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet. Das Gebäude ist mit fünf Geschossen und einem Flachdach geplant. Das Thema ist nicht neu. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Ausschuss damit befasst. Damals lehnten die Räte einen ersten Antrag jedoch noch geschlossen ab. Was hat sich seither geändert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.