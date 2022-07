Grünes Licht für Umsiedlung des Netto-Markts in Ottobeuren

Marktgemeinderat Ottobeuren diskutiert Vorhaben kontrovers. Am Ende stimmen die Räte einem Neubau des Discounters zu. Was mit dem alten Markt passiert.

11.07.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Der Umsiedlung des bestehenden Netto-Supermarktes hat der Marktgemeinderat Ottobeuren mehrheitlich zugestimmt. Auf einem Areal an der Johannes-Gutenberg-Straße etwas nördlich des bisherigen Standortes – gegenüber der Märkte von Rossmann und Rewe – soll ein Neubau mit mindestens 90 Parkplätzen entstehen. Damit würde sich die Verkaufsfläche von jetzt 766 Quadratmeter auf 1066 Quadratmeter vergrößern.

Laut Bürgermeister German Fries (Freie Wählervereinigung Ottobeuren) ist das Vorhaben bereits im November 2021 in einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt worden. Mittlerweile liege eine Einigung zwischen Investor und Eigentümer vor, berichtete er.

Zwei Vertreter von Netto und „Action“ stellten dem Gremium ihre Vorhaben vor. Die im Beschluss ursprünglich vorgesehene kombinierte Entscheidung über einen Netto-Neubau und einen „Action“-Markt als Nachnutzung für den alten wurde kontrovers diskutiert und schließlich abgetrennt. Damit ist noch offen, wer in das ehemalige Netto-Gebäude einzieht.

Jetziger Markt ist zu klein

Der Beschluss für den Neubau fiel mit drei Gegenstimmen. Es fehlten fünf Ratsmitglieder entschuldigt. Peter Kusterer, Gebietsleiter Expansion von Netto, legte die Gründe für einen Neubau des seit 30 Jahren bestehenden Lebensmittelstandorts vor: Der alte Netto sei zu klein, um wettbewerbsfähig zu sein und ein Umbau sei ebenso wenig umsetzbar wie ein kundenfreundliches Filialkonzept. Dabei ist laut Kusterer jedoch keine Sortimentserweiterung vorgesehen, sondern es sollen mehr Platz und Höhe, breitere Gänge geschaffen werden und der Neubau soll energetisch nachhaltig sein.

Matthias Liersch von Action sprach von etwa 500.000 Euro für eine energetische Sanierung des Altbaus und der Anstellung von 15 bis 20 Mitarbeitenden. Es gebe ständig wechselnde Angebote, die nach einer ihm vorliegenden Studie den hiesigen Geschäften nicht schaden würden, führte Liersch weiter aus.

Soll ein Baumarkt einziehen?

Für die Nachnutzung brachte Markus Albrecht ( CSU) Bauexpert, der in Ottobeuren etwas suche, ins Gespräch. Zum Neubau Netto sage er ja, aber Action könne er nicht zustimmen. „Wir brauchen im Ort keinen weiteren Ein-Euro-Markt“, sagte Albrecht mit Blick auf die kommende Nachnutzung des alten Norma-Gebäudes. Auch Karl Erdle (SPD) war gegen Action und verwies zum wiederholten Mal darauf, dass im Ottobeurer Süden ein Lebensmittel-Markt fehle.

Andrea Bitzer (Bündnis 90/Grüne) rechnete vor, dass 7000 Quadratmeter neue Fläche verbraucht werde für rund 200 Quadratmeter mehr an Verkaufsfläche. Das sei besser für Gewerbe zu reservieren, begründete sie ihre Ablehnung des ganzen Vorhabens. Die Nettowünsche verstehe er, so Matthias Gerle (CSU), aber mehr Verkaufsfläche draußen im Gewerbegebiet schaffe innerorts Probleme. Die Idee mit Bauexpert überdenken, empfahlen auch Andreas Tschugg (CSU) und Christine Rauch (Freie Wähler). Näher dran am Ortskern wäre es Erich Lerf (CSU) lieber gewesen. Zu Action meinte er, dass er von allein wieder verschwinde, wenn er nicht genutzt werde. Nach Peter Neß (Freie Wähler) brauche man den attraktiven Netto-Markt durchaus und auch Action sei für die Bürger interessant.

Niedrigpreisige Angebote sind zunehmend gefragt

Bürgermeister Fries brachte schließlich einen sich abzeichnenden Strukturwandel in die Diskussion ein, der „hin zum Discounter und zu niedrigpreisigen Möglichkeiten“ gehe. Die Investoren und Unternehmen würden für den Standort Ottobeuren einstehen. Fries wandte sich auch an die anwesenden Eigentümer. Nach deren Auffassung wäre auch eine andere Nutzung möglich, Leerstand sei aber „das Schlechteste“.