Diese Sorgen plagen Schulleiter in Memmingen und dem Unterallgäu

Sorgen gibt es an Grund- und Mittelschulen in Memmingen und im Unterallgäu. Bei einer Diskussion mit Politikern sprachen fast 20 Schulleiter/innen ihre Nöte an.

Von Fritz Pavlon

12.03.2023 | Stand: 08:07 Uhr

Zu große Klassen, mangelnde technische Ausstattung und Nachwuchsmangel bei den Lehrkräften: Diese und weitere Themen, die 19 Schulleitern und Schulleiterinnen von Grund- und Mittelschulen in Memmingen und dem Unterallgäu auf den Nägeln brennen, kamen bei einer Podiumsdiskussion mit Vertretern aus der Politik auf den Tisch. Geleitet wurde die Debatte in der Mittelschule Amendingen von Tina Acham und Gisela Seehaus, den Kreisvorsitzenden für das Unterallgäu und die Stadt Memmingen im Bayerischen Schulleitungsverband (BSV Bayern).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.