Gruppe prügelt an Tankstelle auf 26-Jährigen ein

Eine Gruppe hat auf einen 26-Jährigen eingeprügelt. Die Polizei fand das blutende Opfer an einer Tankstelle, die Täter konnten in der Nähe festgenommen werden.

25.06.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Ein 26-Jähriger ist von mehreren Menschen verprügelt worden. Die Polizei fand den Mann noch blutend an einer Tankstelle in Leutkirch. Die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden, so die Polizei. Die Beamten konnten die Gruppe aber dank Zeugenhinweisen in der Nähe auffinden und einige davon der Tat überführen.

Ermittlungen gegen 26-Jährigen wegen Körperverletzung in Leutkirch

Gegen sie wird nun ermittelt. Auch gegen den 26-Jährigen läuft ein Strafverfahren: Er soll einem der Täter von hinten auf den Kopf geschlagen haben, was wohl der Auslöser für die Prügelei gewesen war. Das ergaben die Ermittlungen der Polizei.

