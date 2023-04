Günstiges Wohnen wird in Bad Grönenbach nun viel teurer

Bad Grönenbach wollte bezahlbares Wohnen mit Tagespflege ermöglichen – aber die Kosten laufen aus dem Ruder. Das Projekt jetzt abzubrechen, sei aber auch keine Option.

14.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bezahlbares Wohnen mit Tagespflege ist für die Bad Grönenbacher Marktgemeinderäte ein wichtiges und zentrales Thema. Daher beschäftigt sich das Ratsgremium schon seit geraumer Zeit mit der Umsetzung eines eigenen Wohnbauprojekts. Während der jüngsten Ratssitzung hat die Realisierung allerdings einen empfindlichen Dämpfer erhalten.

Bürgermeister Bernhard Kerler erklärt die Situation

Bürgermeister Bernhard Kerler erläuterte, dass die deutlich gestiegenen Baukosten und die Haushaltslage die Umsetzung des Bauvorhabens deutlich erschweren. Die veranschlagten Gesamtkosten seien auf nunmehr 6,1 Millionen Euro angestiegen. Im vergangenen Jahr war man noch von weniger als fünf Millionen Euro ausgegangen. Die bereits angelegte Erschließungsstraße sei in der Kostenaufstellung nicht enthalten.

Mit Fördermitteln kann man laut Bürgermeister in Höhe von circa 2,3 Millionen Euro rechnen. Letztlich geht es um den Bau von zwölf Wohneinheiten mit einem Bereich für Tagespflege. Das Vorhaben soll auf einem Grundstück im Bereich von Sedelmayerstraße und Raupolzer Weg realisiert werden.

Bauvorhaben in Bad Grönenbach abzubrechen, sei schwierig

Das Bauvorhaben jetzt abzubrechen, sei auch schwierig. „Wir haben für Grunderwerb und Planungskosten bereits rund 770.000 Euro ausgegeben“. Die Mieteinnahmen werden die Kosten der Finanzierung erst nach rund 20 bis 25 Jahren abdecken. Der Bürgermeister meinte, dass man bis dahin eine Differenz in Höhe von 130.000 Euro jährlich aus dem Haushalt zuschießen muss. Im vergangenen Jahr lag das veranschlagte Defizit, das die Gemeinde zuzahlen muss, noch bei rund von 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr.

„Wer soll bezahlbaren Wohnraum schaffen, wenn es die Kommune nicht macht?“, fragte Bernhard Kerler und betonte, dass man trotz allem an dem Projekt festhalten sollte. Bedenken sollte man, dass die Immobilie nach Tilgung der Finanzierung schuldenfrei ist und der Gemeinde gehört. FW-Marktrat Jürgen Höret erläuterte, dass man bei 25 Jahren Finanzierungszeit schon wieder Sanierungskosten mit einplanen muss. Ansonsten sei es einfach so, dass die Kosten davonlaufen.

Das sagen die Ratsmitglieder von Bad Grönenbach

FW-Ratsmitglied Katharina Guggenberger fügte an, dass die Kostensituation nicht mehr tragbar ist. „Bezahlbares Wohnen und Tagespflege sind wichtig, aber nicht um jeden Preis“. CSU-Marktrat Markus Schönmetzler meinte, dass die stark gestiegenen Darlehenszinsen die Baukosten nach oben treiben. Er fügte an, dass man in die Ausschreibung gehen und das Ergebnis dann bewerten sollte.

CSU-Rat Gerhard Trunzer betonte, dass bezahlbares Wohnen und Tagespflege keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sind. Der Haushalt sei ohnehin überlastet. Will man das Bauvorhaben umsetzten, müsse man den Haushalt nach Sparmaßnahmen durchforsten. Die Zweite Bürgermeisterin Ilse Dorn fügte an, dass man mit der kleinen Wohnanlage nicht die Welt retten wird. Ein wichtiges Signal, auch mal eine Miete unter 12,50 Euro pro Quadratmeter anbieten zu können, fand sie es trotzdem.

FW-Rat Andreas Uhl erläuterte, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Letztlich müsse man sehr viel Geld ausgeben, um relativ wenigen Bürgern mit bezahlbarem Wohnraum helfen zu können. Im weiteren Verlauf war von rund 20 Bewohnern die Rede.

Was ist mit dem Grundstück des alten Bauhofs an der Sonnenstraße?

Gerhard Trunzer machte den Vorschlag, dass man zur Finanzierung das Grundstück des alten Bauhofs an der Sonnenstraße hernehmen könnte. Der Bürgermeister antwortete, dass dies ein eigenständiges Projekt ist, das man nicht mit einbeziehen sollte. „Bezahlbarer Wohnraum muss her“, betonte Grünen-Marktrat Konrad Lichtenauer abschließend. Die Rätegemeinschaft entschied sich mehrheitlich, das Wohnbauprojekt im Haushaltsplan zu belassen.