Günter Walcz, ehemaliger Leiter der Redaktion der Memminger Zeitung, wird am Mittwoch 80 Jahre alt. An seinem Geburtstag ist er in Kolumbien. Lateinamerika gilt sein großes Interesse. Das Bild zeigt ihn mit einem Ureinwohner (Maya). Das Foto entstand in Cuernavaca im Bundesstaat Morelos (Mexiko), wo die Maya ihre alten Tänze und Bräuche vorführten. Foto: Privatarchiv Walcz