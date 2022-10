Unbekannnte Täter haben ein geparktes Auto in Günz (Unterallgäu) mit Heizöl betankt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

11.10.2022 | Stand: 13:49 Uhr

Ein unbekannter Täter hat ein geparktes Auto in Günz (Kreis Unterallgäu) mit Heizöl betankt. Wie die Polizei mitteilt, kann der Tatzeitraum nur auf die Zeit zwischen Anfang September und Anfang Oktober eingeschränkt werden. In dieser Zeit, war das Auto in der Härtlebergstraße in Mindelheim geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 08261/7685-0.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.