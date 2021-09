Nicht anfassen! Memminger Fotomodell liest aus seinem Buch

21.09.2021 | Stand: 14:27 Uhr

„Plötzlich begriff er, was ’Ich ziehe demnächst aus’ praktisch bedeutet: Gabi hat einen anderen! Es läuft also nicht besonders gut für Heinz-Rüdiger, 60, den konservativen Ulmer mit akkuratem Seitenscheitel.“ Diese Passage stammt aus dem Buch „Nicht anfassen!“ von Gunnar Felgentreu aus Memmingen. Was passiert mit einem Mann, wenn ihn das Leben mit der Faust im Gesicht trifft? Eine dramatisch klingende Frage, die im Buch humorvoll beantwortet wird.

Wer den Autor mit dem langen Bart und den Tattoos live aus seinem Buch lesen hören möchte, kann am Samstag, 2. Oktober, in das Kreuzherrn-Café nach Memmingen kommen, Hallhof 5. Dort wird Gunnar Felgentreu um 19 Uhr beginnen. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Wer teilnehmen möchte, muss sich wegen Corona vorher über die Internetseite des Kreuzherrn-Cafés anmelden: kreuzherrn.de

Und wer sich das Buch des Sales- und Accountmanagers, der nebenbei Fotomodell ist, kaufen möchte, in dem auch einige seiner ausdrucksstarken Fotos gezeigt werden, erhält sie unter anderem hier: im Buchladen Schmid, in der Buchhandlung Spiegelschwab und im Kreuzherrn-Café. Und nach der Lesung auch mit Signatur des Autors. Übrigens: Gunnar Felgentreu war auch schon im Fernsehen zu sehen - in der Sendung "First Dates" auf Vox von Starkoch Roland Trettl.