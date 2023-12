Ein Nachfolger für den scheidenden Hausarzt in Buxheim ist gefunden

Gute Nachrichten aus Buxheim: Ein Facharzt für Innere Medizin übernimmt die Räume in der Ortsmitte. Wann der Praxisbetrieb beginnt.

03.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Gute Nachrichten aus Buxheim: Ein Nachfolger für den dortigen Allgemeinmediziner ist gefunden. Philipp Hagenauer, der einzige Hausarzt im Ort, hört Ende des Jahres auf (wir berichteten). Dafür kommt der Facharzt für Innere Medizin Lachezar Yordanov Hadzhiev (35). Er möchte zum 3. Januar in Buxheim starten - in den selben Räumlichkeiten, also zentral im Ort.

