AfD-Veranstaltung in Memmingen: Parkplätze am Samstag gesperrt

Mehrere Parkplätze sind am Samstag in der Memminger Innenstadt gesperrt. Der Grund ist eine AfD-Veranstaltung - und zwei Gegen-Demonstrationen.

06.07.2021 | Stand: 17:48 Uhr

Mit größeren Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt müssen die Memminger am Samstag rechnen. Grund sind mehrere Demonstrationen sowie eine Wahlkampfveranstaltung des AfD-Kreisverbandes Unterallgäu/ Memmingen. Unter anderem spricht der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Björn Höcke, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Teilnehmen werden auch die Landtagsabgeordneten Katrin Ebner-Steiner und Christoph Maier sowie der Direktkandidat Christian Sedlmeir.

AfD-Veranstaltung in Memmingen: Polizei hat Einsatz "im Blick"

Nach Angaben der Stadt dürfen die Veranstaltung in der Stadthalle wegen der Corona-Pandemie maximal 242 Personen besuchen. Zudem sei von der AfD eine Versammlung auf dem Platz der Deutschen Einheit mit zehn Personen angekündigt worden. Darüber hinaus wird es wohl zwei Gegen-Demonstrationen im Bereich der Grimmelschanze geben, zu denen insgesamt 250 Teilnehmer erwartet werden.

Die Polizei kündigt an, den Einsatz „im Blick“ zu haben. Aus taktischen Gründen wollte ein Sprecher keine Stellung zu einer möglichen Einsatzstärke nehmen. Es gebe aber Vorabkontrollen im Bereich Memmingen, „denn wir wollen, dass alles friedlich abläuft“. Die Memminger müssten jedoch bereits ab Mittag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. (Lesen Sie auch: Mehr Gegendemonstranten als Teilnehmer bei AfD-Kundgebung in Kempten)

Wie die Stadt mitteilt, werden ab 13 Uhr der Parkplatz Hallhof und ab 13.30 Uhr der Parkplatz hinter dem Rathaus vollständig gesperrt.

Gleiches gilt ab 17.30 Uhr für die Parkbuchten entlang der Ulmer Straße.

Die Einfahrt in die Tiefgarage der Stadthalle ist am Samstag nur bis 14 Uhr möglich, eine Ausfahrt aus der Tiefgarage bis 15.30 Uhr.

Zwischen 15.30 Uhr und 23 Uhr gibt es keinen Zugang zu den Fahrzeugen in der Tiefgarage.

Für Dauerparker sei hingegen eine Ein- und Ausfahrt weiterhin gewährleistet. Der Zugang zur Tiefgarage erfolgt ausschließlich über die Fahrtrampe am Königsgraben. Hierzu ist die Vorlage des Dauerparkausweises erforderlich. Nach Angaben der Stadt kann es darüber hinaus zu kurzfristigen Straßensperrungen im Innenstadtbereich kommen.

