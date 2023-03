Memminger Hallenbad öffnet wieder

Das Hallenbad in Memmingen ist wieder geöffnet: Was die Probleme verursacht hatte und ab wann Schwimmer wieder ihre Bahnen ziehen können.

29.03.2023 | Stand: 16:50 Uhr

Gute Nachrichten für Schwimmerinnen und Schwimmer: Sie können ab Mittwoch, 14 Uhr, im Hallenbad in Memmingen wieder ihre Bahnen ziehen. Wegen eines technischen Defekts war das Bad kurzfristig geschlossen. Darüber hatte die Stadt Memmingen am Dienstag informiert. Am Vormittag war erfolglos versucht worden, das Problem per Fernwartung zu lösen. Daraufhin ist für die Reparatur eine Fachfirma verständigt worden, die am Mittwoch vor Ort war und den Schaden schnell beheben konnte. Dies teilte auf Anfrage unserer Redaktion die Pressestelle der Stadt mit.

Defekt im Hallenbad: Beckenwasser konnte nicht gefiltert werden

Grund für die Probleme und die vorübergehende Schließung des Hallenbades am Dr.-Berndl-Platz war ein Defekt an einem elektronischen Bauteil der Wasseraufbereitungsanlage. Da diese stillstand, fand keine Umwälzung des Beckenwassers statt und es wurde zudem nicht gefiltert. Außerdem konnte so auch kein Chlor zugesetzt werden.

Unter diesen Umständen war kein Badebetrieb möglich, heißt es seitens der Pressestelle. Nach deren Auskunft war das Problem erstmals aufgefallen, nachdem in der Nacht auf Dienstag die automatische Alarmierung der Anlage beim Betriebsleiter aktiviert worden war.

Nach schneller Reparatur: Schwimmbetrieb startet wieder

Ab diesem Zeitpunkt fand keine Wasseraufbereitung des Beckenwassers mehr statt. Das Ausmaß des Defekts ließ sich nach Angaben der Stadt zunächst nicht abschätzen – nun war das Problem durch den Austausch des defekten Bauteils rasch beseitigt. Wichtig ist das angesichts von zahlreichen Angeboten und Kursen, die im Memminger Hallenbad stattfinden. Genutzt wird es sowohl von Schulen als auch von Vereinen, die im Sport- und Lehrschwimmbecken trainieren.

Aufatmen dürften nun wohl auch viele Wassersport-Fans und Badegäste angesichts der derzeitigen Sondersituation: Da das alte Freibad für den Bau des neuen Kombibades abgerissen wurde, soll den Schwimmern stattdessen das Hallenbad ganzjährig offenstehen.