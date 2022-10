Halloween: Wo in Woringen die Geister spuken

Claudia und Dejan Panow verwandeln ihren Garten in ein Grusel-Kabinett

30.10.2022 | Stand: 16:59 Uhr

An Halloween ist „Im Wiesengrund 6“ in Woringen seit sechs Jahren immer so richtig was los: Zahlreiche Geister mit glühenden Köpfen spucken Nebel und greifen sogar beherzt zu. Per Bewegungsmelder leuchten sie mit ihren Augen und im „Friedhof“ liegen jede Menge gruselige Gestalten, die sogar am Boden entlang krabbeln. Ein recht aufwendiges Hobby von Claudia (36) und ihrem Mann Dejan Panow (42), denn die immer mehr werdenden Figuren haben es mittlerweile bis auf den Balkon und aufs Garagendach geschafft.

Bilderstrecke

Halloween: Gruselhaus in Woringen