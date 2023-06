Sturz in Hamburg und Peta-Anzeige: Wer ist der Allgäuer Springreiter Tim Honold?

Seit dem Sturz beim Hamburger Derby 2023 und der Anzeige von Peta steht Tim Honold aus Memmingen im Rampenlicht der Medien. Wer steckt hinter dem Namen?

07.06.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Seit dem Hamburger Derby 2023 ist sein Name in aller Munde: Springreiter Tim Honold aus Memmingen. Honold stürzte am 19. Mai beim deutschen Spring- und Dressurderby nach einem Sprung über den "Großen Wall", ein Parcours-Hindernis, mitsamt seinem Pferd Jack Daniels aus drei Metern Höhe.

Die Bilder sind erschreckend: Pferd und Reiter prallen mit Kopf und Oberkörper auf den Boden. Schwer verletzt wurden die beiden laut Tim Honold aber nicht.

Etwa zwei Wochen nach dem heftigen Sturz von Memminger Tim Honold und seinem Pferd Jack Daniels beim Hamburger Derby 2023 stellte die Tierrechtsorganisation Peta Strafanzeige gegen den Springreiter. Bild: Stefan Lafrentz, Imago

Am 31. Mai dann der nächste Schock für Honold: Die Tierrechtsorganisation Peta zeigt ihn an. Peta begründet die Anzeige mit Videomaterial, welches zeige, dass das Pferd schon am Anfang des Parcours gestresst war und mehrere Hindernisse riss.

"Es macht den Anschein, als hätte der Reiter Jack Daniels extrem gescheucht und damit den Sturz regelrecht provoziert", schreibt die Tierrechtsorganisation. In den sozialen Medien läuft seitdem eine hitzige Diskussion: Hätte Honold vor dem Wall abbrechen müssen? Oder hätte solch ein Sturz jedem Reiter passieren können?

Der Parcours in Hamburg gilt laut mehreren Medienberichten als einer der schwierigsten der Welt, der Wall als berüchtigt. Mit Anfang 20 eine Starterlaubnis für den Derby zu bekommen, ist eher außergewöhnlich. Die Familie Honold will sich zu der Anzeige aktuell nicht äußern: „Wir werden in einem laufenden Verfahren nichts sagen“, sagt Meike Honold, Mutter von Tim Honold, gegenüber unserer Redaktion.

Springreiter, Pferdewirt, Sohn einer Reiterfamilie: Wer ist Tim Honold aus Memmingen?

Die Familie Honold ist eine der bekanntesten Reiterfamilien des Allgäus. Vater Benjamin Honold verzeichnete seinen größten Erfolg als Mannschaftseuropameister im Springreiten. Tim Honold reitet, seitdem er zehn Jahre alt ist. "Die ersten Turniere haben mich angefixt", sagte der heute Anfang 20-Jährige in einem Interview mit Allgäu TV vergangenes Jahr.

Tim Honolds jüngerer Bruder Sebastian Honold reitet ebenfalls. Auf der Familien-Reitanlage "Sportfreunde Honold" sind die Brüder gemeinsam mit Pferden aufgewachsen. Im Stall werden die Tiere gezüchtet, ausgebildet und verkauft. Auch eigene Turniere richten die Honolds aus.

Ein Konkurrenzdenken untereinander streiten die Brüder im Interview mit Allgäu TV ab: "Es ist gut für die Familie, wenn der Bruder Erfolg hat. Da bin ich stolz", sagt Sebastian Honold. Sein Bruder fügt hinzu: "Es gibt nichts besseres für den Erfolg, als diesen gegenseitigen Ansporn." In der Branche gelten die beiden als ruhige und vernünftige Reiter. Tim Honold ist ausgebildeter Pferdewirt und kann sich laut eigenen Aussagen vorstellen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen.

Wie erfolgreich sind Tim Honold und Sebastian Honold?

Ein Blick in die Datenbank der Fédération Équestre Internationale (kurz FEI, internationale Dachorganisation des Pferdesports) verrät: Tim Honold und der neunjährige Jack Daniels verzeichnen bisher nicht viele gemeinsame Erfolge. Honold selbst war bereits auf internationalen Turnieren, unter anderem in Belgien und Frankreich - allerdings mit anderen Pferden.

In letzter Zeit hat eher der jüngere Sebastian Honold die publikumswirksamen Erfolge eingefahren. "Auf nationaler Ebene sind beide Brüder eher unbekannt", sagt Weltcup-Springreiter Klaus Otto-Wiese gegenüber unserer Redaktion.

Peta-Anzeige gegen Tim Honold aus Memmingen: Was passiert jetzt?

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Peta-Sprecher Jonas Meyerhof, bezüglich der Strafanzeige gebe es bislang keine Neuigkeiten: "Normalerweise dauert es einige Zeit, bis sich die Staatsanwaltschaft bei uns meldet."

Peta erstattet immer wieder Strafanzeige wenn die Tierschützer der Meinung sind, dass Tieren Leid zugefügt wurde. Einige Beispiele:

