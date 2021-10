Handball: Ausgleich fällt in der Schlusssekunde

Warum die Frauen des TSV Ottobeuren wenig Freude über das Remis im Derby gegen Mindelheim empfinden.

25.10.2021 | Stand: 16:21 Uhr

Roman Polyfka schien den wahren Grund für den Punktverlust schnell ausgemacht zu haben. „Die Derby-Atmosphäre hat uns gelähmt“, befand der Trainer des Frauen-Bezirksoberligisten TSV Ottobeuren (TSVO) nach dem 19:19 (9:11) beim Tabellen-Schlusslicht TSV Mindelheim. Trotz des Punktverlusts kletterten die TSVO-Handballerinnen nach Abschluss ihrer Drei-Spiele-Auswärtsserie auf den zweiten Tabellenrang (4:2 Punkte).

Bei den Ottobeurer Frauen ist von Anfang an Sand im Getriebe

Zum Spiel: Bei den Ottobeurerinnen ist von Anfang an Sand im Getriebe. Besonders augenfällig: Die zuletzt überzeugende Defensive offenbart diesmal zahlreiche Lücken. Und so liegen die Gäste nach neun Minuten mit 2:5 im Rückstand. Nach 20 Minuten beträgt der Abstand dann bereits vier Treffer (5:9). Bis zur Halbzeit-Pause gelingt es den TSVO-Frauen immerhin, das Ganze aus ihrer Sicht noch etwas erträglicher zu gestalten (9:11).

Anna Keck und Franziska Dittmann bringen Ottobeuren in Führung

Den Start in die zweite Hälfte verpatzen die Gäste dann vollends. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Franziska Dittmann bestrafen die Mindelheimerinnen nun sehr effizient – mit der Folge, dass der Ottobeurer Rückstand auf sechs Tore anwächst. Es ist eine verfahrene Situation für die Gäste, die diese aber nachhaltig wachrüttelt. Auf der Basis einer verbesserten Deckung erzielen die Gäste nun einige Kontertore. Zwölf Minuten vor Schluss gelingt Torjägerin Melanie Würsig der Ausgleichstreffer zum 17:17 – alles wieder offen.

Es folgt ein furioses Finale: Anna Keck und Franziska Dittmann bringen die Gäste mit 19:17 in Führung. In den letzten Minuten überschlagen sich die Ereignisse: Erst pariert TSVO-Keeperin Caroline Merk einen Siebenmeter, dann werfen die Ottobeurer freistehend übers Gehäuse. Der Siedepunkt der Spannung ist in der Schlusssekunde erreicht, als die Mindelheimer Frauen einen Siebenmeter zugesprochen bekommen. Christina Möhrle vollstreckt zum Endstand von 19:19.

TSVO-Kreisläuferin Franziska Dittmann: „Das ist eine gefühlte Niederlage“

TSVO-Kreisläuferin Franziska Dittmann ist hinterher enttäuscht: „Der Sieg war zum Greifen nah. Das ist heute eine gefühlte Niederlage.“ Coach Roman Polyfka sieht‘s ähnlich, lobt jedoch die Moral der Mannschaft.

Ausblick: Weiter geht‘s für die Ottobeurer Handballerinnen am Samstag, 30. Oktober. Dann empfangen sie ab 18 Uhr den TSV Landsberg.