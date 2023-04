Handball: Beim TSV Ottobeuren geht alles schief

Die Landesliga-Handballer des TSVO enttäuschen bei der 34:37-Niederlage in Allach. In der Tabelle hat die Schlappe aber keine gravierenden Auswirkungen.

17.04.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Die Landesliga-Handballer des TSV Ottobeuren (TSVO) sind mit einer verdienten Niederlage in die abschließende Saisonetappe gestartet. Nach einer enttäuschenden Vorstellung verloren sie ihr drittletztes Saisonspiel beim TSV Allach II mit 34:37 (17:18). Trotz dieser Pleite belegen sie weiterhin den vierten Tabellenplatz (21:19 Punkte).

Zum Spiel: Beide Mannschaften liefern sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie. Nach 15 Minuten steht es 7:7. Im weiteren Verlauf spielen sich dann die Gastgeber aus der Landeshauptstadt verstärkt in den Vordergrund. Alexander Meckl gelingt in der 25. Minute der Treffer zur Allacher 15:12-Führung.

Zur Pause führt Allach hauchdünn 18:17

Doch bereits drei Minuten später markiert Ottobeurens Lukas Haug das Ausgleichstor zum 16:16. Zur Halbzeit führt die Allacher „Zweite“ hauchdünn mit 18:17. Trotz der hohen Anzahl an Gegentoren bescheinigt TSVO-Coach Daniel Berkessel seinem Torhüter Dino Zubac eine starke Leistung.

Zur zweiten Hälfte: Mit drei schnellen Toren von Linksaußen Daniel Whyte schaffen es die Allgäuer, das Spiel zwischenzeitlich zu drehen. Nun, sieben Minuten nach Wiederbeginn, liegen sie mit 24:22 vorn. Doch allzu lange hält diese Führung nicht. Im Gegenteil: Bis zur 45. Minute werfen die Hausherren eine Vier-Tore-Führung heraus (30:26). Allachs Luca Hasekamp, der an diesem Abend als zehnfacher Torschütze glänzt, erhöht den Abstand sogar auf 33:28 (50.). Dadurch ist den Gästen aus Ottobeuren offenbar der Zahn gezogen.

Der Ottobeurer Kreisläufer Fabian Nägele sieht die Rote Karte

Sechs Minuten vor Schluss sieht TSVO-Kreisläufer Fabian Nägele dann auch noch die Rote Karte. Letztendlich kassieren die deutlich unter Form spielenden Ottobeurer eine verdiente 34:37-Pleite. Der enttäuschte Trainer Daniel Berkessel sagt nach der Schlappe: „Das war eins unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison.“ Seine Akteure hätten in allen Mannschaftsteilen enttäuscht, zu viele individuelle Fehler gemacht und eine unzureichende Wurfausbeute gezeigt.

Am Samstag, 22. April, treten die Ottobeurer Männer zum letzten Mal in dieser Saison vor eigenem Publikum an. Ab 20 Uhr erwarten sie dann Tabellenschlusslicht TSV Haunstetten II.

Das Spiel des TSV Ottobeuren in der Zusammenfassung

Ergebnis: TSV Allach II – TSV Ottobeuren 37:34 (18:17).

Aufstellung: Für die Männer des TSV Ottobeuren spielten gegen Allach: Torhüter: Dino Zubac und Daniel Laszlo – Feldspieler: Fabian Nägele (3 Tore), Lukas Haug (5), David Willert (4), Daniel Whyte (4), Jakob Mayer (1), Lukas Hutzenlaub, Marcel Heil (7 Tore/davon 3 Siebenmeter), Sebastian Grabher, Alexander Rogg, Philip Eßlinger (3) und Asim Kapic (7).

Rote Karte: Fabian Nägele (TSVO/54./automatisch nach dritter Zwei-Minuten-Strafe).

Schiedsrichter: Michael Heimrich und Rainer Kopp (TSV Herrsching/TSV Gersthofen).