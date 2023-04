TSV Ottobeuren will offene Rechnung begleichen

Die Landesliga-Handballer aus Ottobeuren sind am Samstag in Allach gefordert.

Mit einem Auswärtsspiel beim TSV Allach II (19:19 Punkte/Tabellenplatz sechs) starten die Landesliga-Handballer des TSV Ottobeuren (TSVO; 21:17 Zähler/Rang vier) am Samstag in die finale Saisonphase. Das erste von insgesamt drei verbleibenden Saisonspielen steigt in der Münchner Sporthalle an der Eversbuschstraße. Der Anwurf ist für 20 Uhr geplant.

Ottobeurer Trainer: Gegner schwer einzuschätzen

Die Allacher Handballer haben bis dato eine grundsolide Saison absolviert: Neun Siegen stehen neun Niederlagen gegenüber – bei einem Unentschieden. Und dennoch konnte sich das Team aus dem Münchner Nordwesten noch nicht vollständig aus den Fängen des Abstiegskampfs befreien. Demzufolge wird die vom Trainerduo Till Heinrich und Markus Bärreiter betreute Mannschaft am Samstagabend wohl voll auf Sieg spielen. Cristiano von Hoenning, Lorenz Breuning und Konstantin Keller-May sind derzeit die treffsichersten Werfer bei den Oberbayern. Ottobeurens Trainer Daniel Berkessel (45) tappt ein wenig im Dunkeln, was den Allacher Spieltagskader anbelangt. Er sagt: „Die Zweiten Mannschaften sind immer schwer einzuschätzen, weil man nicht genau weiß, in welcher personellen Besetzung sie antreten werden.“ Zur Erklärung: Es ist denkbar, dass sich die Allacher „Zweite“ über das sogenannte Doppelspielrecht mit einigen Akteuren aus der Ersten Mannschaft verstärken wird. Die „Erste“ spielt in der höherklassigen Bayernliga.

TSV Ottobeuren kann personell fast aus dem Vollen schöpfen

Mit einem 31:18-Kantersieg zuhause gegen den TSV Landsberg hatten sich die Ottobeurer Männer Ende März in eine dreiwöchige Osterspielpause verabschiedet. Der Trainingsbetrieb lief danach freilich weiter. „Wir hatten in den Einheiten leider mit etlichen Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen“, berichtet der TSVO-Trainer. „Zum Spiel in Allach werden wir aber höchstwahrscheinlich mit kompletter Kapelle antreten können.“ Bis auf die seit Monaten fehlenden Luca Kaulitz und Aleksandar Italo können die Gelb-Schwarzen personell aus dem Vollen schöpfen. Mit Allach haben sie übrigens noch eine Rechnung offen: Den ersten Saisonvergleich vom 19. November verloren sie in eigener Halle mit 30:32.

Mit dieser Aufstellung wollen die Ottobeurer in Allach antreten: Torhüter – Dino Zubac und Daniel Laszlo. Feldspieler – Marcel Heil, Daniel Whyte, Jakob Mayer, Lukas Haug, David Willert, Philipp Esslinger, Asim Kapic, Lukas Hutzenlaub, Fabian Nägele, Alexander Rogg und Sebastian Grabher.