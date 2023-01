Handball: Zweitligist in Ottobeuren im Trainingslager

Die SG BBM Bietigheim schuftet in Ottobeuren. Ein aus dem Ort stammender Spieler kann dabei nach einem Kreuzbandriss noch nicht voll ins Geschehen eingreifen.

19.01.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Es ist ein ganz gewöhnlicher Vormittag in der Ottobeurer Dreifachsporthalle. Normalerweise würden in der Halle zu dieser Zeit Schulsport-Stunden stattfinden. In dieser Woche sieht die Hallenbelegung ausnahmsweise etwas anders aus: Rund 20 junge Männer vom Handball-Zweitligisten SG BBM Bietigheim absolvieren dort gerade eine intensive 90-minütige Trainingseinheit. Für ein fünftägiges Vorbereitungs-Camp hat die SG ihre Zelte in der Marktgemeinde aufgeschlagen.

In der Mitte der Halle steht Iker Romero. Stolze 200 Länderspiele bestritt der heute 42-Jährige als Rückraumspieler für sein Heimatland Spanien. „Passt auf“, sagt Romero auf Deutsch zu seinen Profis, als er eine Angriffsübung erklärt. Dann fährt er mit konkreten Instruktionen fort.

Tim Kaulitz hat sich im Sommer einen Kreuzbandriss zugezogen

Tim Kaulitz (21) muss sich unterdessen mit einer Nebenrolle begnügen. Der aus Ottobeuren stammende Jungprofi zog sich kurz nach seinem Wechsel zur SG im letzten Sommer einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Bis heute konnte der Linksaußen kein einziges Pflichtspiel für seinen neuen Arbeitgeber bestreiten.

Und so absolviert der Blondschopf an diesem Vormittag ein individuelles Reha-Programm. Er strampelt auf dem Fahrrad-Ergometer und macht wenig später auf einer Weichbodenmatte spezielle Dehnübungen zur Stärkung seiner Muskulatur.

„Ein bisschen werfen darf ich inzwischen schon wieder“, sagt er, „aber Körperkontakt muss ich unbedingt noch vermeiden.“ Der junge Rekonvaleszent versprüht trotz seiner langwierigen Verletzungspause gute Laune. Er gibt sich zuversichtlich, was die kommenden Monate angeht: „Wenn‘s gut läuft, kann ich im März wahrscheinlich wieder spielen.“ Dann, so fügt er mit einem Lächeln an, könne er ja sogar „fast noch die komplette Rückrunde bestreiten“.

Die Bietigheimer Handballer setzen die Saison am 3. Februar fort

Am 3. Februar setzen die Bietigheimer die Saison fort, dann empfängt der Tabellensiebte in der heimischen EgeTrans-Arena die abstiegsbedrohte HSG Konstanz. Bis zum Saisonfinale Anfang Juni trifft das Team aus dem nördlich von Stuttgart gelegenen Landkreis Ludwigsburg noch auf so klangvolle Namen wie TuSEM Essen, Bayer Dormagen oder den TV Großwallstadt.

Momentan haben die Bietigheimer vier Punkte Rückstand auf Aufstiegsrang zwei. Der Katalane Romero, der 2005 Weltmeister wurde und der sich überdies Vize-Europameister nennen darf, sagt in Ottobeuren: „Wir trainieren jeden Tag dafür, um unser Ziel, die Rückkehr in die Erste Liga, zu erreichen.“ Romeros Vertrag bei den Württembergern läuft noch bis Mitte nächsten Jahres.

Die Handballer schuften auch in einem Ottobeurer Fitnesspark

In Ottobeuren schuften die SG-Profis dieser Tage aber nicht nur in der Sporthalle, sondern auch im angrenzenden Fitnesspark. Die Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Kraft, Ausdauer und Balltraining. „Wir geben Vollgas“, sagt Romero, der frühere Profi beim FC Barcelona, der keine Zweifel an seiner Aussage aufkommen lässt. „In den Einheiten veranstalten wir auch immer wieder kleinere Wettkämpfe, bei denen den Jungs gewisse Strafen drohen. Das motiviert sie zusätzlich.“

In der Tat kann man beim Trainingsbesuch erkennen, dass die Akteure mit großem Ehrgeiz zu Werke gehen. Gegen Ende der Einheit lässt der Cheftrainer Überzahlsituationen im Format Sechs-gegen-fünf üben. Seine Spieler gehen dabei temporeich und entschlossen zur Sache.

Romero sagt: „Die Halle in Ottobeuren ist super“

„Ich bin zum ersten Mal hier“, verrät der Coach, „die Halle ist super.“ Überhaupt sei Ottobeuren ein schöner Ort, auch die Basilika gefalle ihm gut. Untergebracht ist die Profitruppe übrigens in dem Ottobeurer Gasthof, der von Tim Kaulitz‘ Eltern Ursula und Richard betrieben wird. „Familie Kaulitz ist sehr nett“, sagt Romero erfreut.

Bestätigt durch die guten Erfahrungen im aktuellen Wintertrainingslager, kann sich der Iberer gut vorstellen, auch das Sommertrainingslager in Ottobeuren abzuhalten.