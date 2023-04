53-Jähriger soll mit Elektronikartikeln gehandelt haben

Erfolg der Polizei Memmingen: Ein 53-jähriger soll gestohlene Elektronikteile weiterverkauft haben. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Am Anfang stand die Anzeige eines Unternehmens. So gelangte die Kriminalpolizei Memmingen an einen 53-Jährigen, der im Verdacht steht, gestohlene Elektronikmodule weiterverkauft zu haben. Der Mann soll dabei einen Umsatz von mehr als einer Million Euro erzielt haben.

Die Kripo Memmingen wurde über ein geschädigtes Unterallgäuer Unternehmen informiert, dass der 53-jährige Beschuldigte Diebesgut in Form von Elektronikmodulen verkaufen würde. Bereits in der Vergangenheit war gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren geführt worden. Da hatte er bei seinem damaligen Arbeitgeber Elektrobauteile entwendet und weiterverkauft. In dem Strafverfahren war der 53-Jährige rechtskräftig verurteilt worden.

Mehrere tausend Elektronikteile beschlagnahmt

Nun stand erneut der Verdacht des umfangreichen Verkaufs von Diebesgut, also gewerbsmäßige Hehlerei, im Raum. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen führte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen umfangreiche Ermittlungen durch. Die Beamten ermittelten in einem langwierigen Verfahren, dass der Beschuldigte über das Internet Diebesgut deutschlandweit an- und gewinnbringend weiterverkaufte. Der Verkauf der elektronischen Steuermodule erfolgte ebenfalls über das Internet auf internationaler Ebene an Unternehmen. So erwirtschaftete der Beschuldigte zwischen Mai 2021 und Februar 2023 einen Umsatz von über einer Million Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde ein Durchsuchungsbeschluss und gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl erlassen. Zudem wurde ein Vermögensarrest in Höhe der Einnahmen durch den Verkauf des Diebesguts erwirkt. Die Beschlüsse vollzogen die Ermittler am 8.2.2023 im Rahmen einer Durchsuchungsaktion. Hierbei beschlagnahmten die Beamten im Keller des Beschuldigten mehrere tausend Elektronikteile unterschiedlicher Hersteller. Zudem fanden die Ermittler weitere Beweismittel.

Beschuldigte aus NRW und Baden-Württemberg

Zeitgleich vollzogen die Einsatzkräfte einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen weiteren Beschuldigten, der gestohlene Elektronikmodule an den Hauptbeschuldigten verkauft hatte. Diese hatte er mutmaßlich bei seinem Arbeitgeber entwendet und bei persönlichen Treffen an den Hauptbeschuldigten übergeben.

Die Beamte ermittelten zwei weitere Beschuldigte in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Diese hatten ebenfalls ihre Arbeitgeber bestohlen und Elektronikmodule an den 53-Jährigen verkauft. Die Wohnungen der beiden nicht-bayerischen Beschuldigten wurden ebenfalls durchsucht. Auch hier fanden die Beamten zum Teil Diebesgut auf.

Wie viele Unternehmen tatsächlich geschädigt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen der Memminger Kriminalpolizei.