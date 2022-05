Handweber aus dem Unterallgäu erzählt: So entsteht ein Teppich

Das Gewerbe der Handweber wurde zum Bayerischen Immateriellen Kulturerbe erklärt. Warum die selbstgeknüpften Teppiche aus dem Allgäu sehr beliebt sind.

19.05.2022 | Stand: 15:04 Uhr

In der Fabrikhalle ist es warm, ein bisschen staubig und der Geruch von Schafen hängt in der Luft. Die sind hier aber nicht anzutreffen, nur jede Menge Wolle. Wir sind zu Besuch in der Handweberei und Spinnerei Schatz in Heimertingen. Dort werden seit vier Generationen Teppiche gewebt. In dem großen Gebäude spinnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst die Wolle und verweben sie dann mit der Hand an einem halbmechanischen Webstuhl.

Webstühle sind teilweise schon über 100 Jahre alt

Die meisten Handwebereien hätten nur Webstühle und müssten das Garn von anderswo beziehen. „Im Allgäu sind wir sind einer der letzten Vollbetriebe – also Spinnerei und Handweberei in einem“, sagt Friedrich Schatz. Er und seine Frau Christine Schatz leiten gemeinsam den Betrieb: Er arbeitet im technisch-handwerklichen Bereich, sie kümmert sich um das Organisatorische und den Verkauf.

Schatz deutet auf die verschiedenen Webstühle im Raum. Viele der Maschinen und Webstühle in der Produktionshalle sind schon über 100 Jahre alt. „Das macht es sehr schwierig, wenn man mal Ersatzteile braucht“, sagt der 59-Jährige. Improvisieren ist angesagt: „Ich muss dann zum Schlosser gehen und eine Spezialanfertigung machen lassen.“ Im Betrieb stehen insgesamt 15 Webstühle. Sie unterscheiden sich in der Breite, mit denen man die Teppiche weben kann und in der Ketteinstellung. Je enger diese Einstellung ist, desto kleinmaschiger ist das Endergebnis.

Handweber in vierter Generation

Schatz führt die Handweberei und Spinnerei nun in vierter Generation. „Mein Urgroßvater war Störweber“, erzählt er. Ein solcher sei im Winter von Bauernhof zu Bauernhof gewandert mit seinem Webstuhl und habe dort geholfen, die Stoffreste zu verweben. Aus diesen Überresten entstand laut Schatz der typische Allgäuer Fleckerlteppich, den die Handweberei heute noch herstellt. Die meisten Teppiche webt Schatz aber mit Wolle, die die Weber aus der Alpenregion erhalten.

Spinnerei: Dort werden die Wollschnüre für die Teppiche hergestellt

Im hinteren Teil der Halle befindet sich die Spinnerei, wo die Wollschnüre für die Teppiche hergestellt wird. Weberin Sonja ist gerade dabei, eine große Maschine – die sogenannte Krempel – mit Wolle zu befüllen. Ein hölzernes Rollband befördert diese ins Innere eines großen eisernen Gehäuses und spuckt es nach wenigen Minuten am anderen Ende wieder aus, so dass die weißen und braunen Fell-Wölkchen zu Bodenschweben. Diese Flöckchen sind nun weicher und können in einer anderen Maschine namens Spinnkrempel zu einer dicken Schnur weiterverarbeitet werden, erklärt die Weberin.

Schafspelz in der Sonne: Die gewaschene und verfilzte Wolle muss erst getrocknet werden, bevor sie weiter verarbeitet werden kann. Bild: Osterried

Sie bezeichnet sich selbst als „die Frau für alles“ und lacht dabei. Seit 34 Jahren ist sie in der Spinnerei und Handweberei bereits angestellt. „Ich mag die Abwechslung an diesem Beruf und ich kann selber gestalten“, ist ihre Antwort, wenn man sie fragt, was ihr nach all der Zeit an ihrer Tätigkeit gefällt.

Handweben ist seit diesem Jahr Bayerisches Immaterielles Kulturerbe

Ähnliches sagt auch Friedrich Schatz. Seit über 40 Jahren übt er seinen Beruf aus. „Ich bin einer der Letzten, die klassisch ausgebildet wurden “, erzählt er. Wer heutzutage Handweber werden möchte, der kann sich das zwar beibringen (lassen), aber als Ausbildungsberuf zählt das nicht. Die traditionelle Technik des Handwebens ist seit diesem Jahr Bayerisches Immaterielles Kulturerbe.

Gedanken über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin hat sich Schatz noch nicht so viele gemacht, „aber das wird in den kommenden Jahren mehr in den Fokus rücken“.

Handgewebte Teppiche stehen für Regionalität und Nachhaltigkeit

Auch wenn das Gewerbe alt ist – über einen Kundenrückgang macht sich der 59-jährige Handweber keine Sorgen. „Im Gegenteil, in den vergangenen Jahren steigt das Interesse an diesen Produkten wieder, gerade bei jüngeren Leuten.“

In 48 verschiedenen Farben hat die Handweberei Wolle auf Lager. Bild: Osterried

Den Grund sieht Schatz darin, dass Nachhaltigkeit und Regionalität der Produkte wieder mehr und mehr in den Fokus rücken. Seine Kunden kämen zwar hauptsächlich aus dem Kreis Memmingen und dem Unterallgäu, aber auch nach Neuseeland habe er einmal einen Teppich geliefert. „Das war ein Memminger, der ist dahin gezogen und wollte dann einen Teppich aus der Heimat haben“, erzählt Schatz.

