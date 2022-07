Hanna aus Benningen: „Das war wirklich eine tolle Erfahrung“

17-jährige Sängerin begeistert das Publikum bei Nachwuchs-ESC im Europa-Park Rust mit einem Lied für den Frieden. Produzent freut sich über souveräne Leistung.

„Es war ein Wimpernschlagfinale, das eigentlich fünf Sieger verdient hätte“, sagt Fabian Mróz mit Blick auf den Nachwuchs-ESC „Welcome to Europe“. Am Ende hat es laut dem Musikproduzenten für Hanna Lindner aus Benningen aber leider nicht für einen der ersten drei Plätze gereicht. Die 17-jährige Sängerin aus Benningen gehörte zu den fünf Finalisten des Gesangswettbewerbs im Europapark Rust, der seit 2008 durchgeführt wird.

2000 Zuschauer im Europa-Park

Gewonnen hat vor etwa 2000 Zuschauern die 12-jährige Clara Pacino aus Stuttgart. Sie ist die bisher jüngste Gewinnerin des Nachwuchswettbewerbs, der vom Verein „Artists For Europe“ in Zusammenarbeit mit der Musikfirma „7us Media Group“, dem Europa-Park-Rust und dem baden-württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport veranstaltet wird. Über die Platzierungen entschieden das Publikum vor Ort und eine hochkarätige Jury.

Hanna trug ihren Titel „Children of this Time“ in einem gelb-blauen Outfit vor. Das von Fabian Mróz aus Leutkirch geschriebene und produzierte Lied ist ein Anti-Kriegssong, der angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine entstanden ist. Inhaltlich geht es darum, dass es nur mit Zusammenhalt und einem friedvollen Umgang miteinander eine gemeinsame Zukunft geben kann. Letztlich war Hanna mit ihrer souveränen Leistung sehr zufrieden und über ihren vierten Platz nicht enttäuscht: „Die beiden Tage im Europa-Park waren wirklich eine tolle Erfahrung.“

Wettbewerb läuft im Fernsehen

Das Finale des Wettbewerbs wird am heutigen Samstag, 2. Juli, bei den regionalen TV-Sendern Regio TV (19.30 Uhr), Baden TV (20 Uhr) und RNF (21.30 Uhr) sowie am Sonntag, 3. Juli, beim Sender L-TV (20 Uhr) ausgestrahlt. Danach kann man die fünf Wettbewerbsbeiträge auch auf Youtube sehen.

