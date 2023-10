Dieses Haus in der Memminger Altstadt wartet auf die Abrissbagger

Das Gebäude neben der ehemaligen Gaststätte „Zum goldenen Hasen“ in Memmingen könnte durch einen Neubau ersetzt werden. So sehen die Pläne aus.

13.10.2023 | Stand: 06:20 Uhr

Die einstige Gaststätte „Zum goldenen Hasen“ sowie das Nachbargebäude mit der Hausnummer 10 stehen seit Jahren einsam und verlassen am Memminger Stadtbach. Allerdings könnte das triste Dasein der alten Gemäuer bald ein Ende haben – zumindest das der Nummer 10. Denn die Eigentümerin der beiden Gebäude hat eine Bauvoranfrage bei der Stadt eingereicht, die jetzt im Bauausschuss des Stadtrats behandelt wurde. Die Anfrage beinhaltet den Abbruch von Haus 10 und den Bau eines neuen Gebäudes an gleicher Stelle. Die vorgestellten Pläne stießen bei den Ausschussmitgliedern auf große Zustimmung.

Sanierung wäre unwirtschaftlich

In der Bauvoranfrage wird die Verwaltung gebeten, mehrere Fragen zu beantworten. Eine davon lautet: Ist der Abriss des Bestandsgebäudes Obere Bachgasse 10 zulässig? Laut Leitendem Baudirektor Fabian Damm steht das Gebäude wie alle Häuser in der Memminger Altstadt zwar unter Ensembleschutz, aber nicht unter Denkmalschutz. Zudem habe ein Bauingenieurbüro das Haus begutachtet und festgestellt, das große Teile des Dachstuhls starke Fäulnisschäden aufweisen. Eine Instandsetzung sei somit wirtschaftlich nicht darstellbar. Darüber hinaus sei auch der Rest des Hauses in einem sehr schlechten Zustand. Vor diesem Hintergrund könne einem Abbruch und dem Bau eines Ersatzgebäudes zugestimmt werden. Allerdings sollte nach Möglichkeit erst mit dem Abriss begonnen werden, wenn es zeitnah mit dem Neubau losgehen könnte. Auf diese Weise soll eine längerfristige Baulücke am Bach vermieden werden.

Neues Haus muss in die Memminger Altstadt passen

Was den geplanten Ersatzneubau anbelangt, würde sich dieser nach Damms Worten harmonisch in sein Umfeld einfügen – auch mit Blick auf den Ensembleschutz. So habe der Neubau die gleiche Grundfläche sowie eine ähnliche Kubatur und Dachgestaltung wie das bestehende Haus. Somit sei das Vorhaben „planungsrechtlich zulässig“. Nach vorne schauend merkte der Baudirektor an, dass die weitere Planung mit der Fassadengestaltung dem Gestaltungsbeirat der Stadt zur Beurteilung vorgelegt werden müsse. Grund sei die prominente Lage im Altstadtensemble.

Wie das geplante Gebäude einmal genutzt werden soll, konnte die Eigentümerin auf Nachfrage unserer Redaktion nicht sagen. Offen sei auch noch, wann mit dem Abriss begonnen werde. Denn zuvor müsse erst ein Gesamtkonzept fertiggestellt werden, das auch den Hasen und den unmittelbar angrenzenden Hasensaal umfasse. Laut Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, ist die ehemalige Gaststätte ein Baudenkmal und darf somit nicht einfach abgerissen werden. Diesen Schutz genieße der Hasensaal nicht und könne daher – je nach Planung – durchaus der Abrissbirne zum Opfer fallen.