Haus stürzt in Memmingen ein: Zwei Personen vermisst

Großes Unglück in Memmingen: Im Norden der Stadt ist ein Haus eingestürzt. Ein Vater und sein Sohn werden vermisst.

29.04.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Ein großes Unglück hat sich in Memmingen ereignet. Ein Einfamilienhaus ist in der Straße Am Zwirner eingestürzt. Die Feuerwehr und das THW suchen derzeit nach Verschütteten. Sie versuchen die Ziegel mit bloßen Händen wegzuschaufeln. Auch ein Rettungshubschrauber ist bereits gelandet.

Haus in Memmingen eingestürzt: Vater und Sohn werden vermisst

Von dem Haus steht nur noch die hintere Front. Der vordere Teil ist komplett eingestürzt. Nur noch einzelne Holzbalken ragen heraus. Das Unglück könnte sich nach ersten Informationen aufgrund von Arbeiten im Keller des Hauses ereignet haben. Offenbar werden Vater und Sohn vermisst.

Zahlreiche Helfer sind in Memmingen im Einsatz, nachdem dort ein Haus eingestürzt ist. Sie suchen nach zwei Vermissten. Bild: Thomas Schwarz

