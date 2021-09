Das Haus zur "Blauen Saul": Wo betrunkene Räte ihr blaues Wunder erlebten

Das Haus zur „Blauen Saul“ in Memmingen beherbergte Zuckerbäcker und Zigarettenhändler. Es ist aber auch mit antisemitische Verbrechen verknüpft.

Manchmal wünscht man sich, alte Gemäuer könnten von ihrer bewegten Vergangenheit berichten: Von all den Feldherren und Königen, die sie miterlebt haben. Und vom Kanonendonner, der die Mauern erzittern ließ. In der Serie „Türme, Tore, Stadtgeschichte“ stellen wir historische Bauten in Memmingen vor. Die „Blaue Saul“ und das dazugehörende Gebäude stehen in diesem Serienteil im Mittelpunkt.

Wie die "Blaue Saul" zu ihrer Farbe kam"

Die Geschichte der „Blauen Saul“ am Marktplatz beginnt laut Stadtführerin Sabine Rogg wie viele der Memminger Sagen: „Ein betrunkenes Ratsmitglied kam zu später Stunde aus dem Gasthof. “Der Mann hatte dem Alkohol so sehr zugesprochen, dass er vom Stadtbüttel, einer Art Polizist, nach Hause begleitet werden musste. Auf dem Nachhauseweg hörte der Büttel Lärm. Um nach dem Rechten zu sehen, lehnte er den betrunkenen Stadtrat an die Säule, die zu diesem Zeitpunkt noch grau war.

Als er zurückkehrte, war die Säule blau. Ob das nun eine Anspielung auf den Zustand des Ratsmitglieds war, ob der Betrunkene die Säule angemalt hatte oder ob das ein göttliches Zeichen (quasi ein „blaues Wunder“) gewesen ist, das überliefert die Geschichte leider nicht. Fest steht, dass die „Blaue Saul“, eines der sieben Memminger Wahrzeichen, auch heute noch gerne Treffpunkt für feierwütige Personen ist.

Das Eckhaus am Marktplatz wurde mit architektonischen Besonderheiten gebaut

Die Bezeichnung „Blaue Saul“ taucht erstmalig 1837 auf – das dazugehörende Haus entstand Sabine Rogg zufolge bereits im 15. bis 16. Jahrhundert. „Dieses Gebäude hat eine stadtbildprägende Funktion“, sagt sie und führt aus: „Der Marktplatz in Memmingen ist relativ klein und es gab mehrere architektonische Kniffe, um ihn größer erscheinen zu lassen.“

Dazu gehört zum einen die Vermeidung der Blickflucht: Egal von welchem Zugang man den Marktplatz betritt, der Blick kann nie ins Leere schweifen. Zum anderen waren es die kleinen Dächer, wie am Haus zur „Blauen Saul“, die den Blick nach oben reißen und damit Weite generieren.

Das Memminger Kamel mit Sphinx und Pyramiden in der Zangmeisterstraße 2. Gemalt wurde es laut Stadtarchiv in den 1930er Jahren. Bild: Osterried

„Das Haus ist ein architektonisch durchdachtes Gebäude“, sagt Rogg über das markante Eckgebäude. Das Haus zur blauen Saul hat ein markantes Eckhaus: Jedes Stockwerk ragt ein kleines Stück weiter heraus als das darunterliegende, fast wie eine umgekehrte Treppe. Im Erdgeschoss thront die „Blaue Saul“. Sie wirkt, als trage sie das gesamte Konstrukt an dieser Ecke. „Auch das dient zur Verlängerung und Emporhebung der Blickflucht“, erklärt die Stadtführerin. „Außerdem ist es schön anzusehen und wird nicht langweilig.“

"Blaue Saul" in Memmingen: Das hat es mit dem Kamel an der Fassade auf sich

Wer nun in Richtung Martinskirche um das Haus zur „Blauen Saul“ herumgeht und dann seinen Blick hebt, der sieht ein – für das Allgäu recht ungewöhnliches – Motiv. Ein Kamel mitsamt Palmen, Pyramiden und Sphinx ziert die altrosafarbene Wand des Gebäudes. „In den 1920er Jahren war dort ein Tabakgeschäft“, sagt die Stadtführerin. Und ägyptische Zigaretten waren damals der letzte Schrei.

Die dünnen Glimmstängel mit pastellfarbenen Papier zu rauchen, galt als äußerst mondän. Daher war die Fassadenmalerei das stolze Symbol, dass es hier die begehrte Ware zu kaufen gab.

In einem Bild des Künstlers Elias Friedrich Küchlin, das im Buch „Memmingen in alten Ansichten“ von Günther Bayer zu finden ist, taucht die blaue Saul bereits auf. Küchlin malte das Treiben am Schwörtag von 1795 (hier im Ausschnitt). Bild: Osterried

Ein Handwerker-Haus: Goldschmiede und Zuckerbäcker lebten in der "Blauen Saul" in Memmingen

Doch nicht nur äußerlich ist das Gebäude spannend, auch interessante Bewohner waren dort zugange. „Über die Jahrhunderte hinweg haben hier immer Handwerker gelebt“, erzählt Rogg. Der erste bekannte Besitzer war 1518 der Goldschmied Wolfgang Stark. Auch der damals berühmte Zuckerbäcker Georg Jakob Hommel hatte dort seinen Wohnsitz. Dessen Zunft, die Zuckerbäcker kamen erst im 18. Jahrhundert auf und der Zucker wurde damit zur Kunstform: 1788 überreichte der Stadtrat der Fürstäbtissin von Lindau ein aus Zucker gefertigtes Modell des Klosters Damenstift Lindau von Zuckerbäcker Hommel.

Die dunkle Vergangenheit der "Blauen Saul": Ein Mahnmal gegen Antisemitismus

Von weniger Süßem handelt laut Rogg weitverbreitete Gerücht, an der „Blauen Saul“ sei der Pranger gewesen. „Das ist nicht wahr. Der Pranger war ein mobiles Holzgerüst, das mal hier, mal dort stehen konnte“, klärt die Stadtführerin auf.

Ein einziges Mal wurde jemand an der „Blauen Saul“ angeprangert. Neid und Missgunst gegen die zumeist wohlhabenderen Juden führte in Memmingen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem brutalen antisemitischen Angriff. Am August 1921 wurde der jüdische Käsegroßhändler Wilhelm Rosenbaum von einer wütenden Menge aus seiner Villa geholt. Bespuckt und unter Beschimpfungen wurde er zur blauen Saul gebracht.

Ein Zeitzeuge beschreibt: „Die Polizei schritt ein und unter dem Vorwand der Preistreiberei erging ein Haftbefehl gegen Rosenbaum, der als Schutzmaßnahme gedacht war. Auf der Fahrt zum Gefängnis wurde die Polizei überrannt und Rosenbaum von der wütenden Menge beinahe zertrampelt.“ Auch die Liste der jüdischen Wohnungen, die in der Reichspogromnacht 1938 zerstört wurden, hing an der Ecksäule aus.

Somit ist die Blaue Saul nicht nur ein Wahrzeichen von Memmingen und seinen betrunkenen Nachtschwärmern, sondern auch ein Warnzeichen vor blindem Hass und Antisemitismus.

