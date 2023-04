Gute Nachricht in Memmingen: Das sorgt für Lichtblicke beim Haushalt

Beim Plan für den Haushalt der Stadt Memmingen 2023 sieht es besser aus als zuerst gedacht. Ein Grund sind höhere Einnahmen. Woher sie kommen.

01.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Lichtblicke gibt es beim Haushaltsplan der Stadt für 2023: Der scheidende Kämmerer Gunther Füßle erklärte im Finanzausschuss, dass etwa mit höheren Gewerbesteuer-Einnahmen zu rechnen ist als zunächst angesetzt. Ein positiveres Bild ergibt sich auch bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Mit 3,7 statt 1,5 Millionen Euro erfüllt die Stadt nicht mehr nur das vorgeschriebene Minimum, sondern liegt klar darüber. Die Stadt muss nun auch weniger tief in die Rücklagen (7,9 statt 8,5 Millionen) greifen und nach unten korrigiert wurden die geplanten Kredite, die Investitionen in Rekordhöhe ermöglichen. Statt 14,3 stehen 12,7 Millionen zu Buche.

Bei Einnahmen durch Gewerbesteuer in Memmingen zeichnet sich ein Plus ab

Füßle sprach über einige Veränderungen, die in die ursprüngliche Planung aufgenommen wurden. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer verwies er auf Erfahrungswerte: So werden für 2022 voraussichtlich etwa 49 Millionen Euro unter dem Strich stehen – weit mehr als die veranschlagten 36,5 Millionen Euro. Auch für das laufende Jahr zeichnet sich laut dem Kämmerer ein deutliches Plus gegenüber den zuvor veranschlagten 42 Millionen Euro ab. Darum sind nun 44 Millionen angesetzt.

Kämmerer: "Wir brauchen uns nicht auf die Schulter zu klopfen"

Vorteilhaft wirkt sich laut Füßle zudem eine höhere Gewinnbeteiligung aus, die von den Stadtwerken kommt – ebenso eine Nachzahlung aus der Einkommenssteuerbeteiligung für das letzte Quartal 2022. Weiterhin spiele ein einmaliger Umstand eine Rolle: Nach der Erhöhung der Grundsteuer im vergangenen Jahr hatten die Bürger die Benachrichtigungen erst später erhalten, sodass entsprechende Zahlungen ins Jahr 2023 fallen. Auf 2024 verschoben wurden dagegen auf der Ausgabenseite 600.000 Euro für Bauunterhalt. Der Kämmerer machte bei alledem klar, dass die Lage der Finanzen angespannt ist. „Wir brauchen uns nicht auf die Schulter zu klopfen, was für eine tolle Zuführung wir haben.“

Zu bedenken sei etwa, dass 2023 keine Abschlagszahlung für den Defizitausgleich des Klinikums als Kommunalunternehmen anfällt – dies sei aber nur einmalig der Fall, weil im vergangenen Jahr 7,3 Millionen Euro flossen. Berücksichtigt werden musste indes eine Ausgleichszahlung von zwei Millionen Euro an die Unterhospitalstiftung für Defizite aus dem Betrieb der Kindergärten.

Memmingen steht vor vielen großen Investitionen

Nochmals lenkte Füßle den Blick auch auf steigende Personalkosten sowie die schwierige Konstellation: „Es stehen viele Investitionen gleichzeitig an. Zusätzlich gehen die Kosten pro Maßnahme nach oben.“ Zugute komme der Stadt, dass sie in vergangenen Jahren einen niedrigen Schuldenstand gehabt habe. Kritik zur Finanzpolitik äußerte Grünen-Stadtrat Dieter Buchberger. Wegen des Wechsels im Oberbürgermeister-Amt und der Umstände werde man die Planung aber mittragen. Das Gremium stimmte für die Empfehlung an den Stadtrat, den Haushaltsplan zu beschließen.